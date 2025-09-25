Seçime kadar CHP’yi paralize etme planı!...

Dün yaşananların ne hukuksal izahı var ne siyasal izahı var…

Neden söz ettiğimi anladınız CHP’nin olağanüstü İstanbul il kongresini mahkeme durdurmaya kalktı…

Neden?

Nedeni yok. CHP’yi karıştırmak, içinden çıkılamaz hukuki sürece sokmak, çaresiz bırakmak için desem; hukuk devletinde bir mahkemenin bu niyetle karar aldığına inanmak istemem…

CHP’ye kayyum atayarak verdiği kararın olağanüstü kongre kararı ile çiğnendiğini, boşa çıkartıldığını düşünerek tepkisel karar verdiğini söylesem; iyi niyet sınırlarını zorlamış olurum…

O zaman gelin ne olduğuna sakin sakin bakalım…

Dokuz asliye hukuk mahkemesinin reddettiği başvuruyu 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kabul etti ve CHP il yönetimini görevden aldı yerine kayyum atadı. Resmen kayyum ama görevi kabul eden Gürsel Tekin ve arkadaşları kendilerini ‘çağrı heyeti’ olarak tanımladı…

Çağrı heyeti ne demek?

Yeni bir kongre tarihi belirleyecek, delegeleri toplayarak yeniden il başkanını seçtirecek. Görevi bu… Gerçi Gürsel Tekin kavga varmış da tarafları barıştırmak için bu görevi kabul etmiş havası yaratı ama bu tutmadı. İnandırıcı olmadı…

Kayyum mu dersiniz çağrı heyeti mi bilmem ama görevi açık ve net. İstanbul il örgütünü yönetmek değil, seçime götürmek…

Bu arada bir yandan da ilçe kongreleri sürüyor. İlçelerde yeni yönetimler yeni delegeler belirleniyor. Bir ay sonra İstanbul’da yeni delegelerle bir kez daha kongre yapılacak…

Mahkeme bu süreci de durdurmaya kalktı; YSK’dan geri döndü… Bu ayrı konu ama niyeti izah etmek bağlamında önemli…

Mahkeme Özgür Çelik’i görevden alıp yerine ‘çağrı heyeti’ atayınca delegeler çağrı heyetinin çağrısını beklemeden imza toplayın olağanüstü kongre çağrısı yaptı.. Seçim kurulu kabul etti. İl başkanınızı seçebilirsiniz dedi. Ne olduysa dün sabah oldu… 45. Asliye Hukuk Mahkemesi (tek hakim) kongrenin yapılmamasını istedi…

İlçe seçim kuruluna kongreyi durdurun diye resmi yazı gönderdi…

İşin garibi valiliğe de aynı yazıyı gönderdi. Yani hakim polis yollayın müdahale edin mi demek istedi? Vali kongreyi başka türlü nasıl durduracak ki!...

Sonuçta YSK meseleye el koydu. Kongre yapılacak dedi. Zaten hukuk mahkemesinin böyle bir yetkisi olmadığına daha önce de oy birliği ile karar vermişti…

Soru şu; hakim CHP kongresini yaptırmamakla neyi amaçladı?

Yanıtı açık ve net: CHP il yönetiminin kayyumda kalmasını değil mi?

CHP’nin İstanbul’da işlevsiz hale gelmesini değil mi?

Zaten 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ilçe kongrelerinin durdurulması kararını verirken niyetini beyan etmişti. Yeni delegeler seçilmeyecek, İstanbul örgütü kilitlenecek. Kaotik bir ortam oluşacak. Böylece CHP Ankara’da olağan kurultayını bile yapamaz hale gelecek. Mutlak butlan kararı ile nakavt edilecek. Özgür Özel boşa çıkacak. Kongreler mahkeme kararı ile durdurulduğu için yeni bir karar çıkana kadar sadece İstanbul değil genel merkez de kayyum da kalacak…

Ne zamana kadar?

Seçime kadar olabilir mi?

Anlaşılan o ki büyük plan buydu…

Hala bu CHP’nin iç işi iktidar karışmıyor devlet organları müdahil değil karışmıyor diyen var mı?

Yoktur herhalde…

Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi. Bugün/yarın mazbatasını alacaktır…

Plan bozuldu sorun bitti mi?

Hayır…

Mahkeme atadığı kayyumda ısrar edip Özgür Çelik’i tanımıyorum derse ne olacak? Mahkeme destekli kayyum Gürsel Tekin direnirse… Yerel mahkeme YSK’nın kararını tanımıyorum derse. Benim verdiğim karar geçerlidir diye bastırırsa… Kayyum devlet gücüyle yerinde oturmayı sürdürürse…

Ne olacak?

Siyasi kaos…

Bu sabahtan itibaren kuvvetle muhtemel bunları konuşmaya başlayacağız…

Dilerim olmaz… Dilerim yanılırım...