Erdoğan’ı yanıltanlar kime oynuyor?

“Çıkardığım sonuç şu: Yargının içindeki bir klik, Sayın Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor. Bu başka türlü izah edilemez. Cumhurbaşkanımızın hiçbir dahili olmadığı halde, her şey sanki ondan kaynaklanıyormuş gibi bir hava oluşturuluyor.”

Deniz Baykal’ın ekibindeki en sadık isimlerden biri.. Onun istifasının ardından CHP’den kopup AKP’ye geçen.. Bu transferle bir dönem Ağrı belediye başkanlığı koltuğuna oturan Savcı Sayan!

Şu sıralar hukuk savunucularının başında geliyor. Öyle ki gözünü karartıp yargı içinde bir grubu Erdoğan’a kumpasla suçluyor.

Aslında sadece yargıda bir grubu değil, galiba Saray’ın tüm bürokratlarını itham ediyor. Zira şu sözler de onun:

“Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını çevirip bilgi kanallarını tıkadınız, gerçekleri ona ulaşmaz hale getirdiniz.

Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı? Siz nereden gelip nereye gittiğinizi, hangi sokaklardan doğduğunuzu bu kadar çabuk mu unuttunuz?

Yazık! Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz.

CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…

Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış; gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış. Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!

Cumhurbaşkanımız yüzyılda bir gelen liderdir. Onu yalnızlaştırmak, yanılgıya sürüklemek, etrafını sis perdesiyle kuşatmak ihanettir! Siz farkında olmadan lideri tüketiyor, davayı zedeliyor, milleti umutsuzluğa itiyorsunuz.”

Türkiye’nin halini “gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış” diye bir güzel anlatıp.. Bu hale getiren Erdoğan’ı da “YÜZYILDA BİR GELEN LİDER” sözleriyle alkışlamak nasıl bir akıl? Yanıtını size bırakıyorum.

Ancak son dönemdeki yargı kumpasları karşısında daha pek çok Erdoğan sevdalısı aynı şarkıyı söylerken.. “Yaşananlar aslında onun değil, onun kuyusunu kazanların suçu” derken ağızlarından çıkanı kulakları duyuyor mu merak ediyorum.

Tamam! Erdoğan uzun zamandır bir cam fanusta. Hayattan ve gerçeklikten kopmuş gibi! Ayrıca gördüğü iddia edilen ağır tedavi yüzünden algılarının bozulmuş olması mümkün.

Gerçi bunun çaresi emekliye ayrılmasıdır. Ama -“korkuyorlar” demelerine bakmayın- kendi çıkarlarını düşünerek.. Su akarken testiyi doldurmak isteyenler Erdoğan’ı sis perdesiyle sarmış olabilir.

İyi de ailesi ne güne duruyor? Oğlu Bilal, memlekette olup biteni görmüyor mu?

“Babacım … ne yapayım?”

Babası duyuyor mu? Nasıl bir yanıt veriyor, aile sırrı!

Ama biliyorsunuz bütün sırlar gün gelir çözülür. Ben de o gün gelince kutudan çıkarsınlar diye aklıma gelen birkaç ihtimali şuraya yazayım:

Ankara’da -bu, sır değil- ailenin Erdoğan sonrasına Bilal Bey’i hazırladığı konuşuluyor. Kargaya evladı Kuzgun gelirmiş. Babacığının, anneciğinin Bilal Bey’in Saray’a pek yakışacağını düşünmesi olağan.

Ne var ki AKP teşkilatını ikna edemiyorlarmış.. Bu da sır değil!

Ne var ki şu bir sır!!!

“Acaba” diyorum, “Biz bütün bu kumpasları, Erdoğan’ı iyice çaptan düşürüp Bilal Bey’e razı etsinler diye mi yaşıyoruz?”

Bilgi kanallarını tıkayanlar Bilal Bey’le ortak akılda mı buluşuyor? Yoksa Bilal Bey onları aşamıyor mu?

(Bilal Erdoğan’dan söz ederken habire Bey demişim.. Yüksek müsaadeleriyle Bey’den vazgeçiyorum)

Bilal Erdoğan’dan, Savcı Sayan’dan ve her mesajında yargı kumpaslarına çatıp Erdoğan’ı kollayan Şamil Tayyar’dan özellikle rica ediyorum.

“KİMLER” o Erdoğan’a operasyon çekenler? Onu zora sokmaya çalışanlar? Dolmabahçe’deki Trump Junior ile gizli buluşmayı fısıldayanlar? Belli ki çok yakınında iş çevirenler?”

Bulup açıklayın. Yüzyılın liderini bu hale getirenleri deşifre edin.

Cesaretiniz yoksa da susun!

Ve aklımızla oynamayı bırakın!

“Ben ekonomistim” diye sahneye çıkıp her hatalı hamlesiyle yoksulları daha yoksul.. O sahnede yanında görmeye alıştığımız malum isimleri de çok daha zengin yapan kimdi?

Gözünü ABD’ye dikip, oradan gelecek mesaja göre rota ayarı yapan kimdi?

HalkTv.com.TR dün bir haber verdi: Erdoğan daha Trump’la masaya oturmadan alışveriş başlamış. ABD’nin dev enerji şirketiyle BOTAŞ, Türkiye’nin 20 yıllığına doğalgaz alımı için imza atmış.

Vahap Munyar’ın haberiyle de öğrendik ki, 250 Boeing uçak için çok önceden söz kesilmiş.

Ya New York’ta eser kükrer gibi yapıp Filistin davasına en büyük darbeyi, HAMAS’ı açık açık destekleyerek vurmak neyin nesi? Hem de dünyanın Filistin’i tanımakta yarıştığı ve Mahmud Abbas’ın HAMAS’a “silahlarını teslim etme” çağrısında bulunduğu bir günde!

İspanya uçaklarla Gazze’ye insani yardım malzemesi yağdırırken.. İtalya, SUMUD filosunu koruması için donanma gemisini gönderirken.. Ve sizler, elinizi kolunuzu kavuştururken.. Hatta Filistin için sokağa çıkan “sizden olmayan gençleri” polisle püskürtüp gözaltına aldırırken hangi sis bulutunun içindeydiniz?

Hikayeleriniz çoktaaaan bitti. Anlaşılıyor ki yenilerini de yazamıyorsunuz. Bilal Erdoğan haberleriyle “çocuklara masallar” anlatmaya çalışıyorsunuz.

Neyse!

Bilgi kanalları tıkanan Erdoğan görmeyebilir, ama biz en azından Bilal Erdoğan ve destekçilerine gösterelim:

Kumpas yorgunu CHP’nin tarihi “Gazze’ye Destek” mitingi, her görüş, inançta ve Saray’dan bağımsız partiden katılanlarla bugüne kadar Türkiye’den yükselen en güçlü ses.. Bülent Ecevit ile Yaser Arafat’ın birlikte fotoğrafıyla da en güçlü mesaj oldu.