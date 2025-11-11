Saldırdıkça büyüyen Atatürk sevgisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde saygıyla andık.

Yurttaşların dün akın akın Anıtkabir’e, Dolmabahçe Sarayı’na gitmesi, ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklere yoğun şekilde katılması bir kez daha gösterdi ki, kim ne yaparsa yapsın, Atatürk’ü bu ülke insanının yüreğinden silmeye gücü yetmez.

Dikkatinizi çekmiştir, Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da Kocaeli genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlit okutma kararı, Atatürk düşmanlarını, meczupları çileden çıkardı.

Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, kimler tarafından beslendiklerini çok iyi bildiğimiz troller ile nurcusundan, menzilcisine kadar Atatürk düşmanı tarikatların sözcüleri, Kocaeli Valiliği ile valiliğin kararını yerine getiren Kocaeli İl Müftülüğü’ne demediklerini bırakmadılar.

İşin ilginç yanı, bu tipler geçmişte de vardı ve Atatürk’e olan düşmanlıklarını “sahte isim”le yaymaya çalışırlardı. Günümüzde ise, nereden cesaret alıyorlarsa artık, sosyal medyada kimliklerini hiç gizlemeden Atatürk’e kin ve nefret kusuyorlar.

Bunlar yetmezmiş gibi, okullarda ara tatili 10 Kasım’a denk getirmeyi başaran, kapalı okullarda 10 Kasım anması yapılamaz diye resmi yazı gönderen bir Milli Eğitim Bakanı da var bu ülkede.

Toplumdaki tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da görmüş olmalı ki, kendi tabanını küstürmemeyi dikkate alan şu açıklamayı yaptı:

“Medya, sosyal medya ve siyasette 'Atatürk maskesi' takarak, bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız.”

Erdoğan’ın bu açıklaması, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Koaceli Valiliğini savunan bir açıklama yapmasına engel mi? Elbette değil.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un müftüsüne sahip çıkmasının önündeki engel ne olabilir ki?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki 5816 sayılı kanunun kendisine yürütme görevi verdiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Atatürk’e hakaret edenleri kınayan bir açıklama yapmamasının nedir makul gerekçesi?

Bir kaç söz de, “Atatürk’ün ordusuyuz” diyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarına.

“Ebedi Başkomutanımız” dediğiniz Atatürk’ü hedef alanlara, çirkin sözlerle saldıranlara karşı neden suskunsunuz ki?

Mezunu olduğunuz Kara Harp Okulu’nda her yıl 13 Mart’da düzenlenen yoklama töreninde apolet numarası “1283” okununca ne denildiğini unutmuş olabileceğinizi hiç sanmıyorum.

Ama biz yine de hatırlatalım:

Atatürk bu halkın içinde.