Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!

Başlıktaki söz bana ait değil. Nuri Şahin'in.

İsimlerini saydığım futbolcular daha ortada yokken Nuri Şahin vardı. 5 Eylül 1988'de Almanya'nın Lüdenscheid kentinde doğan Nuri, Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen gibi takımlarda oynarken Alman Milli Takımı'nı defalarca reddetmiş, Türk Milli Takımı'nın formasını gururla giymiştir.

Hiç unutmam. Bir röportajında demişti ki;

"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir."

İşte o kadar!

Bu dün akşam Hakan Çalhanoğlu 101. kez milli olduğu maçtan önce 100 kez Ay Yıldızlı formayı giydiği için özel tasarım formayı alırken geldi aklıma bunlar.

Bir de Türk olmaktan kaçanları düşündüm. Olabilir; doğduğu ülkenin milli takımını seçmek Nuri Şahin'in dediği gibi saygı duyulacak bir karar da olabilir. Benim itirazım işleri bittikten sonra "Ben de Türküm" diyerek Türkiye'ye gelen, sağda solda Türklük dersleri vermeye kalkanlar içindir.

Örneğin Mesut Özil'edir itirazım. Futbol oynarken Alman Milli Takımı'nı seçmiş, TC pasaportunu iade etmiş, kendisini Alman hissettiğini bile söylemiştir. Alman Milli Takımı formasını 119 kez giymiş, bir maçta Türk Milli Takımı'na gol attıktan sonra mutlu mesut bir şekilde kameralara baka baka gülmüştür bir de.

"Neden Almanya" diye sorulduğunda cevap hazırdır: "Bu şekilde Avrupa'nın ünlü takımlarında oynayabilirdi!"

Sanki Nuri Şahin oynamamış gibi. Sanki Hakan Çalhanoğlu hala oynamıyor gibi. Sanki Kenan Yıldız Juventus forması giymiyor gibi. Sanki Arda Gülerç "Türk" olduğu için Real Madrid'e transfer olmamış gibi!

Aynı şekilde... İlkay Gündoğan da Mesut Özil gibidir. 105 kez giymiştir Alman Milli Takımı formasını...

Bu ikisinin özelliği futbollarının sonuna geldiklerini Türk olduklarını hatırlayıp, Türkiye'ye kapağı atmalarıdır! Mesut Özil, siyasete bile girmiştir; o derece yani!

Bir de demez mi ki Galatasaray'ın Liverpool maçından sonra İlkay, "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" diye Ali Sami Yen'in sözlerini. Beni benden almıştır yani!

Açık söyliyeyim. Ben Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Almanya'dan dışlandıktan sonra Türk statüsünde oynamasına karşıydım. Alman Milli adam nasıl Türk statüsüyle oynar; diye. İlkay Gündoğan'a da karşıyım aynı şekilde.

Şimdi soruyorum; Hakan Çalhanoğlu mu Türktür, bu ikisi mi?

Kenan Yıldız mı Türktür, bu ikisi mi?

Daha çoğaltabilirim örnekleri. Orkun Kökçü, Salih Özcan, Can Uzun, Atakan Karazor gibi...

Başladığım sözle bitireyim yazıyı: Ya Türksündür, ya değilsindir!

Onun için gurur duyuyoruz seninle Hakan.

Büyüksün kaptan!

Türk gençlerine öyle güzel örneksin ki...

Zeki, çevik, ahlaklı... Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi.