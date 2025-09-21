Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor

Sinpaş, büyük tartışmalara sebep olan ve Marmaris Milli Parkı’nı ve koyu tahrip eden Kızılbük’teki otelden sonra şimdi de Manyas Gölü’nün 10 km yakınına, Susurluk sınırları içine, dev bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor. Adı da Sinpaş Kasaba!

Sinpaş’a bağlı Kızılbük Kuşgölü Gayrimenkul Yatırımları AŞ, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yer alan 35 hektarlık alana ‘termal tesis’ adı altında kuracağı kasabada devre mülk ön satışlarına başladı. ÇED başvurusu da yapıldı.

İŞTE PROJENİN DETAYLARI

Bu proje de tıpkı Marmaris’teki gibi gerçekten ürkütücü. Sadece projedeki rakamlara bakınca bile bunu anlıyoruz:

* 35 hektarlık alana yayılıyor. 3 etaptan oluşuyor.

* 1. etapta bodrum ve zemin dahil 6 katlı. Her katta 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 olacak şekilde toplam 247 otel odası var.

* 2. etapta 11 adet blok bulunuyor. Her blok 5 katlı olacak. Toplam 850 otel odası inşa edilecek.

* 3. etapta ise 4+1, 30 adet villa yapılacak.

* SPA merkezi, Wellness, aquapark, alışveriş alanı, çocuk oyun alanları, yeme içme alanları, balo salonu, çok amaçlı toplantı salonları, fitness, teknik servis, otopark ve ortak hizmet alanları inşa edilecek.

* Toplam 7 bin 400 kişi kalacak. Çalışanlarla beraber sayı 8 bini bulacak.

Sinpaş’ın kasabası verimli tarım arazilerinin tam ortasına inşa edilecek. Susurluk’un 37 bin nüfusuna yüzde 20’ye yakın bir ek nüfus daha geliyor. Bu nüfus ve bölgenin özellikleri düşünüldüğünde asıl tehlike su kaynaklarında.

Tesis termal olduğu için Sinpaş sondajlara başladı. Böylesine büyük bir tesisin termal kaynaklara zarar vereceğini tahmin etmek zor değil. Diğer yandan tarımsal sulama da etkilenecek. Türkiye’nin daha az kaynak kullanan, verimli çevreci projelere ihtiyacı ortadayken Sinpaş her seferinde ekosisteme daha fazla tahrip edecek projelere imza atıyor.

MANYAS KUŞ CENNET’NE 10 KM

Bir başka önemli konu ise Manyas Kuş Cenneti’ne olan yakınlık. 10 km bir mesafe olsa da yüzlerce kişinin yaratacağı kirlilik, gürültü, atıklar ve su kullanımının bu doğa harikasına da etkisi olacağı muhakkak.

Sinpaş’ın, Marmaris’te yaptığı ortadayken, şimdi de Kaz Dağları’nın çeperindeki, verimli tarım arazilerine sahip, su kaynaklarının özellikle korunması gereken bir alana 8 bin kişilik adeta yeni bir şehir inşa etmesine göz yumulmamalı.

Mamaris’teki ‘ucube’ için, “Yıllar önce başladı. Geç kalındı” vb. türü bahanelere sığınanlara şimdiden uyarı. Sinpaş’ın Kasabası, yeni bir felakete dönüşebilir.

Henüz çivi çakılmamışken engellenmeli!