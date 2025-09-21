Bahadır Özgür

Bahadır Özgür

Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor

Yayınlanma:

Sinpaş, büyük tartışmalara sebep olan ve Marmaris Milli Parkı’nı ve koyu tahrip eden Kızılbük’teki otelden sonra şimdi de Manyas Gölü’nün 10 km yakınına, Susurluk sınırları içine, dev bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor. Adı da Sinpaş Kasaba!

Sinpaş’a bağlı Kızılbük Kuşgölü Gayrimenkul Yatırımları AŞ, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yer alan 35 hektarlık alana ‘termal tesis’ adı altında kuracağı kasabada devre mülk ön satışlarına başladı. ÇED başvurusu da yapıldı.

İŞTE PROJENİN DETAYLARI

sinpas-kasaba.jpg

Bu proje de tıpkı Marmaris’teki gibi gerçekten ürkütücü. Sadece projedeki rakamlara bakınca bile bunu anlıyoruz:

* 35 hektarlık alana yayılıyor. 3 etaptan oluşuyor.

* 1. etapta bodrum ve zemin dahil 6 katlı. Her katta 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 olacak şekilde toplam 247 otel odası var.

* 2. etapta 11 adet blok bulunuyor. Her blok 5 katlı olacak. Toplam 850 otel odası inşa edilecek.

* 3. etapta ise 4+1, 30 adet villa yapılacak.

* SPA merkezi, Wellness, aquapark, alışveriş alanı, çocuk oyun alanları, yeme içme alanları, balo salonu, çok amaçlı toplantı salonları, fitness, teknik servis, otopark ve ortak hizmet alanları inşa edilecek.

* Toplam 7 bin 400 kişi kalacak. Çalışanlarla beraber sayı 8 bini bulacak.

Sinpaş’ın kasabası verimli tarım arazilerinin tam ortasına inşa edilecek. Susurluk’un 37 bin nüfusuna yüzde 20’ye yakın bir ek nüfus daha geliyor. Bu nüfus ve bölgenin özellikleri düşünüldüğünde asıl tehlike su kaynaklarında.

sinpas-kasaba-2.jpg

Tesis termal olduğu için Sinpaş sondajlara başladı. Böylesine büyük bir tesisin termal kaynaklara zarar vereceğini tahmin etmek zor değil. Diğer yandan tarımsal sulama da etkilenecek. Türkiye’nin daha az kaynak kullanan, verimli çevreci projelere ihtiyacı ortadayken Sinpaş her seferinde ekosisteme daha fazla tahrip edecek projelere imza atıyor.

MANYAS KUŞ CENNET’NE 10 KM

Bir başka önemli konu ise Manyas Kuş Cenneti’ne olan yakınlık. 10 km bir mesafe olsa da yüzlerce kişinin yaratacağı kirlilik, gürültü, atıklar ve su kullanımının bu doğa harikasına da etkisi olacağı muhakkak.

Sinpaş’ın, Marmaris’te yaptığı ortadayken, şimdi de Kaz Dağları’nın çeperindeki, verimli tarım arazilerine sahip, su kaynaklarının özellikle korunması gereken bir alana 8 bin kişilik adeta yeni bir şehir inşa etmesine göz yumulmamalı.

Mamaris’teki ‘ucube’ için, “Yıllar önce başladı. Geç kalındı” vb. türü bahanelere sığınanlara şimdiden uyarı. Sinpaş’ın Kasabası, yeni bir felakete dönüşebilir.

Henüz çivi çakılmamışken engellenmeli!

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bahadır Özgür Arşivi

Altın ve boksit madenleri, elektrik, kahveci… Yeni bir el koyma mı geliyor?

 17 Eylül 2025 Çarşamba 12:00

Şahan dosyası ünlüler geçidi gibi! Çiller de var, Torunlar da

 16 Eylül 2025 Salı 08:12

Habertürk’e kayyumun öteki yüzü: Milyarlık tütün pazarı kimin eline geçecek?

 12 Eylül 2025 Cuma 07:25

İhale şartnamesi skandal! Moda’daki milyarlık vakıf arazisi kime peşkeş çekilecek?

 02 Eylül 2025 Salı 07:14

Aktaş serbest, Özer niye tutuklu? İşte skandalın kanıtı 3 rapor

 29 Ağustos 2025 Cuma 13:36

Silah sanayii iştah kabartıyor! 100 milyar dolarlık ‘kutsal pasta’

 28 Ağustos 2025 Perşembe 09:03

Operasyonlar neden silah tüccarlarına yöneldi?

 25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:15

İddia: Ziraat’te ‘Gizem B. skandalı’! “Günooo kızlar… Paralar sizin için yükleniyor”

 22 Ağustos 2025 Cuma 00:19

Kim bu Avukat Semra Ilık? Alanya-KKTC arası helikopter trafiği

 19 Ağustos 2025 Salı 07:23

Cengiz İnşaat’ın ‘milli mücadele’ broşürü: Majesteye sadakat, memlekete ihanet!

 15 Ağustos 2025 Cuma 07:10
SON YAZILAR
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Aytun Aktan
AytunAktan
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali: Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur!
Erkan Ersöz
ErkanErsöz
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Şahin Aybek
ŞahinAybek
MEB’in bedava kitapları aslında çok pahalı
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Trump ile barış için el ele!
Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Özgür Özel 3'üncü kez seçildi: Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi!
Özgür Özel 3'üncü kez seçildi: Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi!
Sarıyer'deki sır ölümde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer'deki sır ölümde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı!