Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model

Şehirli ailelerin gözdesi orta sınıf hatchback modellerdeki rekabet, yeni aktörlerin pazara girmesiyle kızıştı. Benzinli, yarı hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçların boy gösterdiği bu sınıfta, klasikleşmiş modeller ağırlıkta. Ancak fiyat skalasında 1,5 milyon TL’nin altında araç maalesef kalmadı. Ülkemizde satışta bulunan toplam 15 modelin hepsi otomatik vitesli en ucuz 10’uysa şöyle:

10- Volkswagen Golf

Elli yılı aşan tarihiyle bu sınıfın efsanevi aracı Golf, aynı zamanda otomotiv tarihinin dünya çapında en çok satan üçüncü modeli konumunda. 1,5 litre hacimli benzinli motorundan 116 beygir güç sağlayan araç ülkemizde dört donanım seviyesiyle satılıyor. 100 km’de ortalama 5,2 lt yakıt tüketen Golf’ün fiyatı 2.354.000 TL’den başlıyor.

9- Seat Leon

Yakın zamanda şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu da satışa sunulan Leon’un kendine özgü bir hayran grubu var. İspanyol markanın 1,5 litre hacimli hafif hibrit versiyonu 6 lt düzeyinde yakıt tüketim verisine sahip ve 2.150.000 TL’den başlayan fiyatlarda. PHEV versiyonsa 2.920.000 TL’ye alınabiliyor.

8- Peugeot E-308

Artık sadece elektrikli olarak satılan model, 156 beygir gücünde ve ortalamada 410 km menzil sunuyor. Yüzde 20’den 80’e 30 dakikada şarj edilebilen E-308’in fiyatı 2.296.000 TL’den başlıyor.

7- Renault Megane E-Tech

220 beygir gücündeki Megane’nın elektriklisi, 468 km’ye ulaşan bir ortalama menzile sahip. Rejeneratif fren sistemi sayesinde her yavaşlamada sürüş menzilini artıran araç, şehir içi dur-kalk trafiğinde iyi bir alternatif oluşturuyor. Vitrinde etiketiyse 2.199.000 TL.

6- MG 4 XPower

Elektrikli aracın arkasında konumlanan 170 kw güce sahip motora ek olarak ön aksında da 150 kw gücünde bir motor daha bulunuyor. Böylece toplam 435 beygire erişen model bu listenin de en güçlüsü. Dört tekerden çekiş sistemli otomobil, sıfırdan 100 km hıza 3,8 saniyede ulaşabiliyor. Aracın fiyatıysa 1.990.000 TL.

5- Kia Ceed

1,5 litre hacimli benzinli motoru 140 beygir güç üreten Ceed, 100 km’de 5,8 lt yakıyor. Projeksiyon tipi halojen ön farlar, led arka stop lambaları, 17 inç alüminyum alaşım jantlar aracın öne çıkan unsurları arasında. Fiyatı 1.970.000 TL’den başlıyor.

4- Toyota Corolla Hatchback

Tam hibrit modelde 1,8 litre hacimli motor kullanılıyor. 140 beygir güce sahip önden çekişli aracın üç donanım seviyesi mevcut. 100 km’de 4,5 lt gibi etkileyici bir yakıt tüketim verisi olan aracın baz versiyonu 1.936.500 TL’den satılıyor.

3- Opel Astra

Modelin benzinli ve elektrikli iki versiyonu bulunuyor. 1,2 litre hacimli benzinli versiyonun beygir gücü 130 ve ortalama yakıt tüketimi 5,8 lt. Elektrikli olansa 156 beygir gücünde ve 410 km’lik menzil vadediyor. Elektriklisi 2.292.000 TL, benzinliyse 1.885.000 TL etiket taşıyor.

2- Skoda Scala

Modelde 115 ve 150 beygir gücünde iki farklı motor seçeneği sunuluyor. 1 litre hacimli daha düşük olanı 1.756.900 TL’den satılırken, 1,5 litre hacimli motor taşıyanı 2.159.900 TL’den satılıyor.

1- Hyundai i30

2018’de ülkemizde satışı durdurulan i30, geçen hafta Türkiye’de yeniden satışa sunularak bu sınıftaki rekabeti artırdı. İki donanım seçeneği bulunan modelde 140 beygir gücünde 1,5 litrelik yarı hibrit motoru kullanılıyor. Panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi aracın özellikleri arasında. Ortalamada 6,4 litre yakıt tüketim verisiyle pek cimri sayılamayacak model, lansmana özel 1.699.000 TL’den başlayan fiyatlarda.