Gizlenen KAAN gerçeğini Endonezya biliyordu

İktidar medyası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmenin şaşaalı geçtiğini iddia etse de, ziyaret sonrası ortaya dökülenler ortalığı toz dumana çevirdi.

Önce medya ombudsmanı Faruk Bildirici’nin ortaya çıkardığı Erdoğan daha uçağa adım atmamışken hazırlanmış soru-cevap rezaletinin yazılı belgesi; iktidarın resmi yayın organı durumundaki CNN-TÜRK ekranlarında ziyaretle ilgili yaşanan ağız dalaşı ve son olarak da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KAAN savaş uçağının motoru ve Türkiye’nin F-35 talebiyle ilgili acı gerçeği ortaya koyan açıklamaları.

Yazı konumuz Fidan’ın sözleri sonrası Türk kamuoyundan gizlenenlerin sapır sapır ortaya dökülmesi.

Fidan, ABD Kongresi’nin Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN’da kullanılacak motorlar ile satın almak istediği F-35’lerin ihracatını engellediğini, bundan dolayı KAAN’ın “seri üretimi”nin şu aşamada başlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Sayın Bakan keşke, bunun Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması nedeniyle uygulanan kısıtlamadan kaynaklandığını da belirtseydi.

Fidan’ın bu açıklamasının ardından akıllara hemen, Temmuz’un son haftasında imzalanan ve Türkiye’nin Endonezya’ya 10 milyar dolar karşılığı 48 adet Kaan savaş uçağını satmayı öngören anlaşma geldi.

“Endonezya’ya motorsuz KAAN mı satacağız? Endonezya’ya KAAN maketleri mi vereceğiz?” gibi sorular aldı başını gitti.

Hemen söyleyelim, ABD’nin KAAN için motor vermemesi Endonezya ile olan anlaşmaya değil, asıl Türk Hava Kuvvetleri’ne ağır darbe vuruyor.

İzah edeyim:

Endonezya’nın anlaşmadaki şartı, satın alacağı uçaklarda Türkiye’nin üreteceğini iddia ettiği yerli motorun bulunması. Türkiye’nin hesabı 2030’a kadar KAAN için milli motoru üretmek. Bu olur, olmaz, bilemem.

Peki Endonezya neden bunu şart koştu?

İşte bunun için 7 yıl öncesini, Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan bir anlaşmayı hatırlamak gerekiyor.

2018’de imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Pakistan’a 30 adet T129 ATAK helikopteri satacaktı. Ancak ABD, S-400’ler nedeniyle bu helikopterlerin motorunu vermeyince, Pakistan 2022’de bu anlaşmayı iptal etti. Bunu bilen Endonezya, KAAN alımında Pakistan’ın durumuna düşmek istemedi. Bundan dolayı anlaşmaya yerli motor şartını koydu.

ASIL DARBE TÜRK HAVA KUVVETLERİNE

Şimdi gelelim gerçekleri sıralamaya:

BİR- ABD motor verseydi TUSAŞ seri üretime başlayacak ve planlanan takvime göre 2028’den itibaren Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine beşer-onar paketler halinde KAAN uçakları girmeye başlayacaktı. Fidan’ın açıklamaları şimdilik bunun mümkün olmadığını gösteriyor.

İKİ- Şu an için F-16’dan çıkma F 110 tipi motorla havalanabilen ve ikinci test uçuşunda havada sadece 14 dakika kalabilen KAAN’ın bu durumda milliliği falan hikaye.

ÜÇ- Bu şartlar altında olsa olsa, F-16’dan çıkma motorlarla 5-6 adet daha prototip KAAN üretilebilir. Savunma Sanayi Başkanlığı da Fidan’a karşı yaptığı açıklamayla zaten bunu kastediyor.

Döndüncü madde de soru olsun.

Endonezya’nın bildiğini, Türk kamuoyundan neden şimdiye kadar sakladınız?