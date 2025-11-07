İktidar patinaj yapıyor

Üç gündür konuşulan/tartışılan iki konu var…

Biri; milletvekilleri İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşsün mü, görüşmesin mi?

Diğeri; Demirtaş ‘sürecin ara yüzü’ veya ‘kar küreği’ olarak sürece dahil edilsin mi edilmesin mi?

Demirtaş’tan başlayarak Öcalan’a uzanırız…

AİHM son kararını verdi, hak ihlali var derhal bırakın ve yeniden yargılayın dedi. Gerekçesine girmeyim, kısaca elinizde somut kanıt yok demeye getirdi. Bir yıl önceye kadar Demirtaş’ın bölücü terörist olduğunu söyleyen, demediği lafları bırakmayan, ağır hakaretler eden Bahçeli ‘AHİM kararı uygulanırsa hayırlara vesile olur’ deyince iktidar medyasında rüzgar döndü…

Toplumda Öcalan antipatisi var, düne kadar bebek katili denilen kişinin baş müzakereci olması incitici olabilir. Öcalan’ın arka plana çekilmesi, Demirtaş’ın ön plana çıkarılması toplumsal destek adına daha yararlı olur gibi birçok söz söylendi…

Anlaşılan o ki; dün şeytanlaştırdıklarının bugün sürecin destek gücü olmasını istiyorlar. Desteğinin ötesinde devreye girmesi talep ediliyor.

Bu talebin gerçekleşmesi için serbest bırakılması lazım…

Bu talebin gerçekleşmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına uyulması lazım…

AİHM kararını uygulanır mı? Demirtaş özgürlüğüne kavuşur mu?

Kötümser olmak istemem ama zor…

Neden mi?

Bu karar sadece Demirtaş için uygulanırsa Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkar, yargı devletine dönüşür. Çünkü hukuk devletinde yasalar geneldir, keyfi uygulanmaz. Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir…

O zaman AİHM kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaya başladığınız zaman bütün mağdurlara uygulamak zorundasınız. Seçmece olamaz…

AKP içinde ‘yeni sayfa açılım. Sadece Demirtaş ile yetinmeyelim. Özgürlük paketi açılım. Osman Kavala gibi birçok ismi tahliye edelim, özgürlükçü rüzgar estirelim’ diyen bir grup varmış…

Ne güzel… Dilim döndüğünce neredeyse her sabah Seda Selek ile yaptığımız programda bunun gerekliliğini terörsüz Türkiye için iklimin değişmesi gerektiğini anlatıyorum. AKP platformunda bu görüşte olanların bulunması hoşuma gitti…

Ama mümkün mü?

Daha dün Anayasa Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman için verdiği kararı 13. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. AYM’nin yetki gaspı yaptığını ilan etti. Karara uymayacağını söyledi…

Oysa daha 20 gün önce Yargıtay Başkanı ‘AYM kararlarına uyun’ diye hakimleri uyarmıştı…

Siyasal iktidar istese, HSK karar verse o heyeti bir günde dağıtır yerine yeni heyet kurar Kahraman’ın tahliyesini sağlar… AYM’nin kararını hayata geçirir… Demek ki, yazarları çizerleri kalem oynatsa da iktidar aynı görüşte değil…

İktidar bu düzenin devam etmesini istiyor…

İktidar AİHM ve AYM kararlarını yok hükmünde sayıyor…

Aslında iktidar Anayasa’yı çiğniyor desek daha doğru olur…

Gelelim milletvekillerinin İmralı’ya gidip görüşme meselesine… Devlet Bey bastırıyor ama Saray direniyor. Erdoğan temkinli… TBMM heyetinin Öcalan’ın ayağına gitmesinin yaratacağı sonuçları az buz tahmin ediyor ama toplumsal teraziye koyup tartamıyor…

AKP ‘den yüksek sesle fikir beyan eden yok ama alçak sesle fısıldamalardan anladığımıza göre görüş ayrılıkları var… Gidilmesin diyenler

Çoğunluktaymış. Öcalan ile verilen fotoğraf hazmetme sorunu üretirmiş görüşü hakimmiş…

Gördüğüm o ki toplumsal destek bulamayan iktidar kanadı sıkışmış halde… Öcalan’a gidilsin mi gidilmesin mi, Demirtaş devreye sokulsun mu sokulmasın mı kararını vermiş değil…

Patinaj yaptıklarının kendileri de farkında…