İddia: Ziraat’te ‘Gizem B. skandalı’! “Günooo kızlar… Paralar sizin için yükleniyor”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, son günlerde ciddi bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, bankanın üst düzey yöneticilerinin özel kalem müdürlüğünü yapmış Gizem B., “banka yöneticilerine tanınan özel haklardan yararlanarak yüksek getiri sağlama, uygun fiyata ev alma” vaatleriyle onlarca kişiyi dolandırdı. Milyonlarca lira buharlaştı. Mağdurlar şikayetçi oldu.

CHP Milletvekili Akay bu olayın “İkini Seçil Erzan vakası” olduğunu söylüyor. Banka yetkililerini ise skandalın üzerini kapatmakla suçluyor.

Akay’ın açıkladığı ‘Gizem B. skandalı’ ile ilgili belgelere halktv.com.tr ulaştı.

Savcılığa sunulan belgeler arasında Gizem B.’nin parasını aldığı müşterilere gönderdiği bazı ses kayıtları da bulunuyor. Gizem B. de tıpkı Erzan’ın gibi, müşteriler paralarını istedikçe ilginç bahaneler uyduruyor, banka yöneticilerinin adını kullanıyor, kendi hazırladığı tuhaf belgeler sunuyor.

Peki Türkiye’nin en köklü ve büyük kamu bankasında yaşandığı ileri sürülen skandal nasıl gerçekleşti?