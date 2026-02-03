İBB davasındaki 'sır' isim! Bir kişi vuruldu, çakarlı araçtan Glock’lar çıktı

İBB iddianamesinde Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih hakkındaki iddialarda adı geçen Duhan Yıldız, bir vurulma olayına karıştı. Yıldız’ın çakar ve siren takılı lüks aracında yapılan aramada, Glock tabancalar ve çok sayıda mermi bulundu.

Olay 17 Ağustos 2025 günü, saat 15.50’de, Kadıköy’de yaşandı. Bir trafik kazasında kavga çıktı. Kaza yerine hızla gelen bir başka araçtan inenler bir kişiyi bacağından vurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 22 Eylül 2025 tarihli iddianamede yaşananlar şöyle anlatıldı:

Medeniyet Üniversitesi yakınlarında mağdur E.K.’nin kullandığı motosiklet ile Sertaç Cantürk'ün aracı çarpıştı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

MOBESE kamera görüntüleri üzerinden düzenlenen 9 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre, Cantürk aracından iner inmez elinde bulunan siyah renkli sopa benzer cisimle E.K.’ya vurmaya başladı. Bu esnada yoldan geçen A.A.Ç. adlı bir başka motosiklet sürücüsü, kavgayı ayırmak istedi.

15 dakika sonra çakar ve sirenleri açık halde siyah renkli bir araç olay yerine hızla geldi. Araçtan Mehmet Servan Cantürk, Duhan Yıldız ve Fırat Gül indi. Mehmet Servan Cantürk, kazaya karışan Sertaç Cantürk'ün yanına gittikten sonra aniden dönerek silahını çıkartıp A.A.Ç.’ye ateş etti. Silahı beline koyduktan sonra şüpheli Sertaç Cantürk'le beraber müşteki E.K.’yı bir süre darp ettiler. Ardından Fırat Gül, Mehmet Servan Cantürk'ün belindeki silahı alıp Sertaç Cantürk'ün aracının ön koltuğuna bıraktı.

Yaralanan ve şikayetçi olan A.A.Ç. ise verdiği ifadede şunları söyledi:

“Trafik kazasını yapan araçların yanında yardım amaçlı durdum. Araç sürücüsü ve motosiklet sürücüsü ile birlikte ambulans bekledikleri sırada emniyet şeridine siren ve çakarları açık vaziyette 34 YY… plakalı araç geldi. 3 şahıs indi. İkisi belinden silah çıkarttılar. Kazalı araca yöneldikten sonra ani bir şekilde dönerek uzun boylu şahıs bana göğüs hizasına doğru silah doğrulttu ancak yanına gelen arkadaşının müdahalesiyle silahın yönü aşağı doğru dönerek bacağıma doğru ateş etti. Sol diz altından yaralandım. Delil karartmak amaçlı kovan aradılar.”

A.A.Ç.’nin polis merkezinde şahısları fotoğraflarından tespit etmesi üzerine dört isim de gözaltına alındı. Mehmet Servan Cantürk tutuklandı. Diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

GLOCK TABANCALAR BULUNDU

10 Eylül 2025 tarihli uzmanlık raporunda, olay yeri incelemesinde bulunan boş kovanın Mehmet Servan Cantürk'e ait olduğu beyan edilen Glock marka tabancadan atıldığı anlaşıldı. Ayrıca Duhan Yıldız’ın sireni ve çakarı açık şekilde olay yerine gelen aracında yapılan aramada ise Fırat Gül ve Duhan Yıldız'a ait taşıma ruhsatlı 2 adet Glock marka tabanca ile 220 adet mermi ele geçirildi.

İddianamede savcı şu suçlamayı yöneltti:

“Şüphelilerin her birinde silah ve çok sayıda mermi olacak şekilde çakar ve siren açarak olay yerine gelmeleri, Sertaç Cantürk ile konuşur konuşmaz doğrudan silah doğrultularak ateş edilmesi dikkate alındığında Sertaç Cantürk'ün eylemi azmettirdiği, diğer şüphelilerin de olay yerine fikir ve eylem birliği içerisinde hazırlıklı geldikleri değerlendirilmekle, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri kanaatine varılmıştır.”

24 Ekim 2025 günü yapılan ilk duruşmada tutuklu sanık serbest bırakılırken, diğerleri için verilen adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

Dava hala devam ediyor…

İBB İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYOR

Şimdi gelelim olaya adı karışan Duhan Yıldız’ın, İBB iddianamesinde hangi iddialarda geçtiğine…

Etkin pişmanlıktan yararlanan ve 8 kez ifade veren Adem Soytekin, 6 Haziran 2025 günkü ifadesinde şöyle diyor:

“Gülibrahimoğlu’nun arası Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Beyle çok iyi olduğu için uzun zamandır arttırılmayan kredi limitlerimi arttırılması için ricacı olması konusunu görüştüm. Murat Bey iletti. Abdi Bey yurt dışından dönünce bakacağını söyledi. Ben öncesinde Abdi Bey ile tanışıyordum. Beraber maç izlemişliğimiz bile vardır. Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Abdi Bey 2024’te Çağdaş Holding'e ait Bodrum'un girişinde sağdaki lüks otelde tatil yapmışlardı.”

6 defa ifade veren TECO Petrollerinin sahibi bir diğer itirafçı Sarp Yalçınkaya’nın 3 Ekim 2025 günkü ifadesi ise şöyle:

“Gülibrahimoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Bey’in yakını olduğunu bildiğim Duhan Yıldız’a Muğla ili, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi 472 Ada, 486 parseldeki 5.129 m2 taşınmazı devretmiştir…”

İBB iddianamesinde savcılığın söz konusu iddiayı araştırdığı da görülüyor:

Duhan Yıldız, Trabzon’un Of ilçesinde tanınmış bir ailenin mensubu. İstanbul’da kurulu So Otomotiv adlı şirketin sahibi. Şirket, Yıldız ailesine ait olan SDE Yıldız İnşaat’ın bünyesinde. Mehmet Servan ve Sertaç Cantürk kardeşler ise Liceli Cantürk ailesinden.

Kamuda herhangi bir görevleri yok lakin, çakarlı ve sirenli araç kullanıyorlar. Kimsenin yaralanmadığı basit bir trafik kazasında çok rahat biçimde silahlarına sarılıp birini vurabiliyorlar.

Haliyle, Türkiye’nin en büyük siyasi davasında da ilginç bir ilişkiler ağından adı geçen Yıldız’ın bu nitelikleri ayrıca dikkat çekmiyor değil.