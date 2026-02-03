Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci hafta! Savunmalar devam edecek

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak kamuoyuna yansıyan ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da yer aldığı yaklaşık 200 sanıklı yargılamada ikinci haftaya girildi. Toplamda 33 kişinin tutuklu yargılandığı ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen davada, bu hafta tutuklu sanık savunmalarının tamamlanması ve haftanın sonunda tutukluluklara ilişkin ara kararın açıklanması bekleniyor.

'Aziz İhsan Aktaş' davasının 4. gününde neler yaşandı?

Bugün beşinci duruşma gününe girilen dosyada, şu ana kadar 33 sanığın tutuklu olduğu, ilk dört günde ise 20 tutuklu sanığın savunmasının alındığı belirtildi. Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilecek.

AZİZ İHSAN AKTAŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Dikkat çeken bir diğer başlık ise, iddianamede “suç örgütü lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş’ın tutuksuz yargılanıyor olması. Aktaş’ın duruşmalara yoğun koruma eşliğinde katılması, yargılamanın ilk günlerinden itibaren tartışma konusu oldu. Avukatı, söz konusu korumanın devlet tarafından sağlanan resmi bir uygulama olduğunu savundu.

İLK HAFTA NELER YAŞANDI?

Yargılamanın ilk gününde, tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, tüm itirazları reddetti. Ardından yaklaşık 200 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

İkinci ve üçüncü günlerde, tutuklu belediye başkanlarının savunmaları öne çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aktaş ile belediye arasındaki iş ilişkilerinin kendi görev döneminde sona erdiğini ileri sürdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yöneltilen suçlamaları reddederek dosyanın siyasi saiklerle şekillendirildiğini savundu.

Duruşmalar sırasında salondan görüntü alınması meselesi ise gerginliğe yol açtı. Mahkeme başkanı, yasağa rağmen görüntü paylaşılması üzerine duruşmaların seyircisiz yapılabileceğini açıkladı. CHP’li milletvekillerinin itirazları sonrası bu karar geri çekildi ancak yasağın tekrarı halinde uygulanacağı uyarısı yapıldı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, salonda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Üçüncü gün, mahkeme başkanının “dosyaya kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” sözleri dikkat çekti. Aynı gün belediye bürokratları ve bazı şirket yöneticileri de savunma yaptı.

Dördüncü duruşma gününde ise Esenyurt Belediyesi personeli Mert Çelik’in beyanları öne çıktı. Çelik, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtının iddianamede farklı bir biçimde yer aldığını öne sürerek tutanaklara itiraz etti.

YARGILAMA NASIL SÜRECEK?

Mahkeme, dosyayı 10 ana başlık altında ele alıyor ve tutuklu sanıklara öncelik tanıyor. Bu kapsamda, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın son tutuklu sanık olarak savunma yapması bekleniyor.

Aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 sanığın savunmaları ise bulundukları illerde, talimat yoluyla alınacak.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen duruşmalarda SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi planlanıyor.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Davada ikinci haftanın en kritik başlığı, tutuklu sanıklar yönünden verilecek ara karar olacak. Mahkemenin, savunmalarını tamamlayan bazı sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verip vermeyeceği yakından izleniyor.

Duruşmaların 20 Şubat’a kadar aralıksız süreceği ifade ediliyor.