Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün: Başkanların savunması bugün de devam ediyor!
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası olarak bilinen duruşmalar, 27 Ocak’ta Silivri'deki Marmara Cezaevi kampüsünde başladı.
Çalış'ın savunmasının ardından Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek’in savunmasına geçildi.
11.02 | "35 SANİYEDE NE KONUŞMUŞ OLABİLİRİZ?"
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış savunmasında, "Bilirkişiler benim sorumluluğum olmadığını belirtmiş ama tutukluyum. 1 Ocak'ta ihaleyi başlatan kayyum ve ortakları. Eğer ortada bir sorun varsa süreci başlatan diğerleri niye burada değil, ortada bir sorun yoksa biz niye buradayız? Aziz İhsan Aktaş ile 35 saniyelik telefon görüşmem olmuş biriyle aynı yerde sinyal vermişim, bir başkası şartname verilirken gördüğünü söylemiş biri de 'ihalede olmak istemiyorum' demiş hepsi bu. Aziz İhsan Aktaş daha önceki dönem belediyeden ihale almış biridir. Beni arayıp 'hayırlı olsun' demesi normaldir 35 saniyede ne konuşmuş olabiliriz?" dedi.
Çalış, kalp ve akciğer rahatsızlığının tutuklu kaldığı süreçte ilerlediğini belirterek Adli tıp kurumu muayenesinde infazının 6 ay ertelemesi yönünde karar çıktığını söyledi. Çalış, “İhaleye onay veren bakanlık onlar niye yargılanmıyor madem sorun varsa” diye konuştu.
10.20 | DURUŞMA BAŞLADI
Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre duruşma, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasıyla başladı.
Aziz İhsan Aktaş davası duruşmasında bugün; Esenyurt Belediyesi’nden ve İsfalt’tan tutuklu isimlerin savunmalarının alınması bekleniyor.
İlk gün kimlik tespitiyle başlayan duruşma 28 Ocak'ta sanıkların savunmalarıyla devam etti. Davanın dünkü duruşmasında da tutuklu CHP'li belediye başkanları ve belediye yöneticilerin savunmaları dinlendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediyesi çalışanı İbrahim Koçyiğit savunması tamamlandı.
Aziz İhsan Aktaş davasına 3. günde bu sözler damgasını vurdu: Rüşvet verdim diyen dışarıda almadım diyen içeride
DURUŞMADA ŞU ANA KADAR NE OLDU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü lideri' dediği ama serbest olan Aziz İhsan Aktaş’ın bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davada ilk gün kimlik tespitleri yapıldı. Duruşma, yer gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde görülüyor.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının “duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik” taleplerini reddetti. Duruşma öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, basın için 25 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Her sanık en fazla üç avukatla temsil edilebiliyor.
Tutuksuz yargılanan Aktaş, salona devlet korumalarıyla ve özel VIP girişi kullanarak geldi. “Kaçmadım, buradayım” diyen Aktaş’ın koruma ordusu ve VIP giriş'ten Silivri'ye girmesi , CHP’li vekiller tarafından eleştirildi. Avukatı Necip Bağırsakçı ise “Bu resmi koruma, suikast tehdidi nedeniyle verildi” dedi.
28 Ocak’taki ikinci günde, sanıklardan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Özcan Zenger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını sundu. Hepsi suçlamaları reddetti.
Zeydan Karalar, belediye başkanlarının ihalelerde doğrudan rolü olmadığını belirterek “Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?” dedi. Yedi aydır tutuklu olduğunu vurgulayan Karalar, “Bu davanın ileride hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise “Bizi canlı tabutlara koyuyorsunuz” diyerek duruşma koşullarını eleştirdi. “Kadın koğuşunda bana 'Başkanım' diye sarıldılar, gözümden yaş aktı” dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Aktaş’ın iddialarına dair “Veresiye rüşvet mi olur?” sorusuyla suçlamaların çelişkili olduğunu savundu.
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ise “Dosyada o kadar çok yalan söylenmiş ki…” sözleriyle iddianameyi eleştirdi.
CHP, davanın siyasi olduğunu savunuyor. Genel Başkan Özgür Özel, “Bu zulmün bir bedeli olacak elbet. Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdi. Aile Dayanışma Ağı’nın Silivri’deki buluşmasında Dilek İmamoğlu, duruşmaların canlı yayınlanması çağrısında bulundu.
578 sayfalık iddianamede 200 şüpheli, 19 mağdur yer alıyor. 33 kişi tutuklu. Suçlamalar arasında “örgüt kurmak”, “rüşvet vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “dolandırıcılık” gibi başlıklar yer alıyor. CHP’li 7 belediye başkanının yargılandığı davada Zeydan Karalar, Rıza Akpolat ve diğer isimler 4 ila 337 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş ve eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız tutuksuz. CHP bu durumu “ikili hukuk uygulaması” olarak nitelendiriyor.
Duruşma salonundan paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mahkeme Başkanı, “Bundan sonra tek bir görüntü çıkarsa kim olursa olsun duruşmaya alınmayacak” dedi. CHP’li Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik devreye girerek izleyici yasağının kaldırılmasını sağladı.
Duruşmalarda Celal Tekin ile Aktaş arasında çapraz sorgu sırasında gerginlik yaşandı. Tekin, Aktaş’ın eşiyle görüşmek için siyasileri devreye soktuğunu ve 75 milyonluk alacağı bir görüşmeyle tahsil etmeye çalıştığını söyledi.
Tekin, “Bir siyasi parti dışında bu kadar gözaltı, tutuklama, dava var mı?” diyerek sürece yönelik siyasi olduğuna yönelik eleştiride bulundu.