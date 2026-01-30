Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün: Başkanların savunması bugün de devam ediyor!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası olarak bilinen duruşmalar, 27 Ocak’ta Silivri'deki Marmara Cezaevi kampüsünde başladı.

Çalış'ın savunmasının ardından Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek’in savunmasına geçildi.

11.02 | "35 SANİYEDE NE KONUŞMUŞ OLABİLİRİZ?"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış savunmasında, "Bilirkişiler benim sorumluluğum olmadığını belirtmiş ama tutukluyum. 1 Ocak'ta ihaleyi başlatan kayyum ve ortakları. Eğer ortada bir sorun varsa süreci başlatan diğerleri niye burada değil, ortada bir sorun yoksa biz niye buradayız? Aziz İhsan Aktaş ile 35 saniyelik telefon görüşmem olmuş biriyle aynı yerde sinyal vermişim, bir başkası şartname verilirken gördüğünü söylemiş biri de 'ihalede olmak istemiyorum' demiş hepsi bu. Aziz İhsan Aktaş daha önceki dönem belediyeden ihale almış biridir. Beni arayıp 'hayırlı olsun' demesi normaldir 35 saniyede ne konuşmuş olabiliriz?" dedi.

Çalış, kalp ve akciğer rahatsızlığının tutuklu kaldığı süreçte ilerlediğini belirterek Adli tıp kurumu muayenesinde infazının 6 ay ertelemesi yönünde karar çıktığını söyledi. Çalış, “İhaleye onay veren bakanlık onlar niye yargılanmıyor madem sorun varsa” diye konuştu.

10.20 | DURUŞMA BAŞLADI

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre duruşma, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasıyla başladı.

Aziz İhsan Aktaş davası duruşmasında bugün; Esenyurt Belediyesi’nden ve İsfalt’tan tutuklu isimlerin savunmalarının alınması bekleniyor.

İlk gün kimlik tespitiyle başlayan duruşma 28 Ocak'ta sanıkların savunmalarıyla devam etti. Davanın dünkü duruşmasında da tutuklu CHP'li belediye başkanları ve belediye yöneticilerin savunmaları dinlendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediyesi çalışanı İbrahim Koçyiğit savunması tamamlandı.

DURUŞMADA ŞU ANA KADAR NE OLDU?