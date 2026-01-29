Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün! Başkanlar savunmalarına devam edecek

Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün! Başkanlar savunmalarına devam edecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
27 Ocak'ta başlayan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası bugün de devam edecek. Duruşmanın 10.00'da başlaması bekleniyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası olarak bilinen duruşmalar, 27 Ocak’ta Silivri'deki Marmara Cezaevi kampüsünde başladı. 28 Ocak'ta sanıkların savunmalarıyla devam eden duruşma bugün de sürüyor. Dün, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının bir kısmı ifade verdi.

Duruşmanın bugünkü oturumunda savunmaların sürmesi ve Mahkeme Başkanı’nın görüntü yasağı kararına uyulup uyulmadığının takip edilmesi bekleniyor.

CHP’lilerin Silivri’deki takibi de sürüyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın yaklaşık bir ay boyunca devam etmesi öngörülüyor.

SıraKurumAdı SoyadıSorgu Durumu
1ADIYAMAN BELEDİYESİCeyhan KAYHANİFADESİ TAMAMLANDI
2CEYHAN BELEDİYESİKadir AYDARİFADESİ TAMAMLANDI
3SEYHAN BELEDİYESİCelal TEKİNİFADESİ TAMAMLANDI
4SEYHAN BELEDİYESİOya TEKİNİFADESİ TAMAMLANDI
5SEYHAN BELEDİYESİÖzcan ZENGERİFADESİ TAMAMLANDI
6SEYHAN BELEDİYESİTekin SÖNMEZSırada Bekliyor
7ADANA B. BELEDİYESİZeydan KARALARİFADESİ TAMAMLANDI
8BELTAŞ A.Ş.Önder GEDİKSırada Bekliyor
9AVCILAR BELEDİYESİİbrahim KOÇYİĞİTSırada Bekliyor
10AVCILAR BELEDİYESİUtku Caner ÇAYKARASırada Bekliyor
11ESENYURT BELEDİYESİAdnan ACARSırada Bekliyor
12ESENYURT BELEDİYESİAli Fırat BAYCANSırada Bekliyor
13ESENYURT BELEDİYESİCem Alper AKYÜZSırada Bekliyor
14ESENYURT BELEDİYESİİbrahim Halil ÇALIŞSırada Bekliyor
15ESENYURT BELEDİYESİMehmet ŞİMŞEKSırada Bekliyor
16ESENYURT BELEDİYESİMert ÇELİKSırada Bekliyor
17ESENYURT BELEDİYESİMustafa YOLCUSırada Bekliyor
18ESENYURT BELEDİYESİMüzeyyen KARAKAŞSırada Bekliyor
19İSFALTBurak SIRALISırada Bekliyor
20İSFALTMehmet KARATAŞSırada Bekliyor
21İSFALTOktay AKTAŞSırada Bekliyor
22İSFALTRana UYSALSırada Bekliyor
23İSFALTSencer HACIOĞLUSırada Bekliyor
24BEŞİKTAŞ BELEDİYESİAli Rıza YILMAZSırada Bekliyor
25BEŞİKTAŞ BELEDİYESİBuse Gül ABACISırada Bekliyor
26BEŞİKTAŞ BELEDİYESİÇağdaş ATEŞÇİSırada Bekliyor
27BEŞİKTAŞ BELEDİYESİErhan DAKASırada Bekliyor
28BEŞİKTAŞ BELEDİYESİKazım Gökhan YAMALIÇSırada Bekliyor
29BEŞİKTAŞ BELEDİYESİMehmet ATAŞSırada Bekliyor
30BEŞİKTAŞ BELEDİYESİRabil ARTANSırada Bekliyor
31BEŞİKTAŞ BELEDİYESİRıza AKPOLATSırada Bekliyor
32BEŞİKTAŞ BELEDİYESİRemzi TUTUŞSırada Bekliyor
33BEŞİKTAŞ BELEDİYESİTaner ÇUKADARSırada Bekliyor
34BEŞİKTAŞ BELEDİYESİGülşah OCAKSırada Bekliyor

ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü lideri' dediği ama serbest olan Aziz İhsan Aktaş’ın bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davada ilk gün kimlik tespitleri yapıldı. Duruşma, yer gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde görülüyor.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının “duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik” taleplerini reddetti. Duruşma öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, basın için 25 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Her sanık en fazla üç avukatla temsil edilebiliyor.

Tutuksuz yargılanan Aktaş, salona devlet korumalarıyla ve özel VIP girişi kullanarak geldi. “Kaçmadım, buradayım” diyen Aktaş’ın koruma ordusu ve VIP giriş'ten Silivri'ye girmesi , CHP’li vekiller tarafından eleştirildi. Avukatı Necip Bağırsakçı ise “Bu resmi koruma, suikast tehdidi nedeniyle verildi” dedi.

28 Ocak’taki ikinci günde, sanıklardan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Özcan Zenger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını sundu. Hepsi suçlamaları reddetti.

Zeydan Karalar, belediye başkanlarının ihalelerde doğrudan rolü olmadığını belirterek “Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?” dedi. Yedi aydır tutuklu olduğunu vurgulayan Karalar, “Bu davanın ileride hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise “Bizi canlı tabutlara koyuyorsunuz” diyerek duruşma koşullarını eleştirdi. “Kadın koğuşunda bana 'Başkanım' diye sarıldılar, gözümden yaş aktı” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Aktaş’ın iddialarına dair “Veresiye rüşvet mi olur?” sorusuyla suçlamaların çelişkili olduğunu savundu.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ise “Dosyada o kadar çok yalan söylenmiş ki…” sözleriyle iddianameyi eleştirdi.

CHP, davanın siyasi olduğunu savunuyor. Genel Başkan Özgür Özel, “Bu zulmün bir bedeli olacak elbet. Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdi. Aile Dayanışma Ağı’nın Silivri’deki buluşmasında Dilek İmamoğlu, duruşmaların canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

578 sayfalık iddianamede 200 şüpheli, 19 mağdur yer alıyor. 40 kişi tutuklu. Suçlamalar arasında “örgüt kurmak”, “rüşvet vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “dolandırıcılık” gibi başlıklar yer alıyor. CHP’li 7 belediye başkanının yargılandığı davada Zeydan Karalar, Rıza Akpolat ve diğer isimler 4 ila 337 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş ve eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız tutuksuz. CHP bu durumu “ikili hukuk uygulaması” olarak nitelendiriyor.

Duruşma salonundan paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mahkeme Başkanı, “Bundan sonra tek bir görüntü çıkarsa kim olursa olsun duruşmaya alınmayacak” dedi. CHP’li Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik devreye girerek izleyici yasağının kaldırılmasını sağladı.

Duruşmalarda Celal Tekin ile Aktaş arasında çapraz sorgu sırasında gerginlik yaşandı. Tekin, Aktaş’ın eşiyle görüşmek için siyasileri devreye soktuğunu ve 75 milyonluk alacağı bir görüşmeyle tahsil etmeye çalıştığını söyledi.

Tekin, “Bir siyasi parti dışında bu kadar gözaltı, tutuklama, dava var mı?” diyerek sürece yönelik siyasi olduğuna yönelik eleştiride bulundu.

İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
Siyaset
'500 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin Meclis performansı ortaya çıktı
'500 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin Meclis performansı ortaya çıktı
Birinci CHP davası!
Birinci CHP davası!