Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün! Başkanlar savunmalarına devam edecek
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası olarak bilinen duruşmalar, 27 Ocak’ta Silivri'deki Marmara Cezaevi kampüsünde başladı. 28 Ocak'ta sanıkların savunmalarıyla devam eden duruşma bugün de sürüyor. Dün, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının bir kısmı ifade verdi.
Duruşmanın bugünkü oturumunda savunmaların sürmesi ve Mahkeme Başkanı’nın görüntü yasağı kararına uyulup uyulmadığının takip edilmesi bekleniyor.
CHP’lilerin Silivri’deki takibi de sürüyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın yaklaşık bir ay boyunca devam etmesi öngörülüyor.
|Sıra
|Kurum
|Adı Soyadı
|Sorgu Durumu
|1
|ADIYAMAN BELEDİYESİ
|Ceyhan KAYHAN
|İFADESİ TAMAMLANDI
|2
|CEYHAN BELEDİYESİ
|Kadir AYDAR
|İFADESİ TAMAMLANDI
|3
|SEYHAN BELEDİYESİ
|Celal TEKİN
|İFADESİ TAMAMLANDI
|4
|SEYHAN BELEDİYESİ
|Oya TEKİN
|İFADESİ TAMAMLANDI
|5
|SEYHAN BELEDİYESİ
|Özcan ZENGER
|İFADESİ TAMAMLANDI
|6
|SEYHAN BELEDİYESİ
|Tekin SÖNMEZ
|Sırada Bekliyor
|7
|ADANA B. BELEDİYESİ
|Zeydan KARALAR
|İFADESİ TAMAMLANDI
|8
|BELTAŞ A.Ş.
|Önder GEDİK
|Sırada Bekliyor
|9
|AVCILAR BELEDİYESİ
|İbrahim KOÇYİĞİT
|Sırada Bekliyor
|10
|AVCILAR BELEDİYESİ
|Utku Caner ÇAYKARA
|Sırada Bekliyor
|11
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Adnan ACAR
|Sırada Bekliyor
|12
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Ali Fırat BAYCAN
|Sırada Bekliyor
|13
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Cem Alper AKYÜZ
|Sırada Bekliyor
|14
|ESENYURT BELEDİYESİ
|İbrahim Halil ÇALIŞ
|Sırada Bekliyor
|15
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Mehmet ŞİMŞEK
|Sırada Bekliyor
|16
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Mert ÇELİK
|Sırada Bekliyor
|17
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Mustafa YOLCU
|Sırada Bekliyor
|18
|ESENYURT BELEDİYESİ
|Müzeyyen KARAKAŞ
|Sırada Bekliyor
|19
|İSFALT
|Burak SIRALI
|Sırada Bekliyor
|20
|İSFALT
|Mehmet KARATAŞ
|Sırada Bekliyor
|21
|İSFALT
|Oktay AKTAŞ
|Sırada Bekliyor
|22
|İSFALT
|Rana UYSAL
|Sırada Bekliyor
|23
|İSFALT
|Sencer HACIOĞLU
|Sırada Bekliyor
|24
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Ali Rıza YILMAZ
|Sırada Bekliyor
|25
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Buse Gül ABACI
|Sırada Bekliyor
|26
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Çağdaş ATEŞÇİ
|Sırada Bekliyor
|27
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Erhan DAKA
|Sırada Bekliyor
|28
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Kazım Gökhan YAMALIÇ
|Sırada Bekliyor
|29
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Mehmet ATAŞ
|Sırada Bekliyor
|30
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Rabil ARTAN
|Sırada Bekliyor
|31
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Rıza AKPOLAT
|Sırada Bekliyor
|32
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Remzi TUTUŞ
|Sırada Bekliyor
|33
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Taner ÇUKADAR
|Sırada Bekliyor
|34
|BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|Gülşah OCAK
|Sırada Bekliyor
ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü lideri' dediği ama serbest olan Aziz İhsan Aktaş’ın bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davada ilk gün kimlik tespitleri yapıldı. Duruşma, yer gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde görülüyor.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının “duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik” taleplerini reddetti. Duruşma öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, basın için 25 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Her sanık en fazla üç avukatla temsil edilebiliyor.
Tutuksuz yargılanan Aktaş, salona devlet korumalarıyla ve özel VIP girişi kullanarak geldi. “Kaçmadım, buradayım” diyen Aktaş’ın koruma ordusu ve VIP giriş'ten Silivri'ye girmesi , CHP’li vekiller tarafından eleştirildi. Avukatı Necip Bağırsakçı ise “Bu resmi koruma, suikast tehdidi nedeniyle verildi” dedi.
28 Ocak’taki ikinci günde, sanıklardan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Özcan Zenger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını sundu. Hepsi suçlamaları reddetti.
Zeydan Karalar, belediye başkanlarının ihalelerde doğrudan rolü olmadığını belirterek “Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?” dedi. Yedi aydır tutuklu olduğunu vurgulayan Karalar, “Bu davanın ileride hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise “Bizi canlı tabutlara koyuyorsunuz” diyerek duruşma koşullarını eleştirdi. “Kadın koğuşunda bana 'Başkanım' diye sarıldılar, gözümden yaş aktı” dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Aktaş’ın iddialarına dair “Veresiye rüşvet mi olur?” sorusuyla suçlamaların çelişkili olduğunu savundu.
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ise “Dosyada o kadar çok yalan söylenmiş ki…” sözleriyle iddianameyi eleştirdi.
CHP, davanın siyasi olduğunu savunuyor. Genel Başkan Özgür Özel, “Bu zulmün bir bedeli olacak elbet. Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdi. Aile Dayanışma Ağı’nın Silivri’deki buluşmasında Dilek İmamoğlu, duruşmaların canlı yayınlanması çağrısında bulundu.
578 sayfalık iddianamede 200 şüpheli, 19 mağdur yer alıyor. 40 kişi tutuklu. Suçlamalar arasında “örgüt kurmak”, “rüşvet vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “dolandırıcılık” gibi başlıklar yer alıyor. CHP’li 7 belediye başkanının yargılandığı davada Zeydan Karalar, Rıza Akpolat ve diğer isimler 4 ila 337 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş ve eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız tutuksuz. CHP bu durumu “ikili hukuk uygulaması” olarak nitelendiriyor.
Duruşma salonundan paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mahkeme Başkanı, “Bundan sonra tek bir görüntü çıkarsa kim olursa olsun duruşmaya alınmayacak” dedi. CHP’li Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik devreye girerek izleyici yasağının kaldırılmasını sağladı.
Duruşmalarda Celal Tekin ile Aktaş arasında çapraz sorgu sırasında gerginlik yaşandı. Tekin, Aktaş’ın eşiyle görüşmek için siyasileri devreye soktuğunu ve 75 milyonluk alacağı bir görüşmeyle tahsil etmeye çalıştığını söyledi.
Tekin, “Bir siyasi parti dışında bu kadar gözaltı, tutuklama, dava var mı?” diyerek sürece yönelik siyasi olduğuna yönelik eleştiride bulundu.