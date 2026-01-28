Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün! CHP'li başkanlar savunmalarını yapacak

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başlayan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davası bugün devam edecek. 13 Ocak 2025’teki şafak operasyonuyla başlatılan soruşturmanın ilk duruşması dün Silivri Cezaevi yerleşkesindeki büyük salonda görüldü. 200 sanıktan 33’ü tutuklu yargılanıyor. Duruşmada bugün, tutuklu belediye başkanlarının savunmalarıyla başlanacak.

İddianamenin okunmasıyla tamamlanan ilk günün ardından, bugün sabah 10.00’da sanık savunmaları başlayacak. İlk savunmayı Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar verecek. Aktaş’ın 82 ayrı suçtan yargılandığı davada hakkında toplam 704 yıl hapis cezası isteniyor. Tutuklu belediye başkanları ise 4 ila 12 yıl arasında değişen cezalarla yargılanıyor.

Halk TV Muhabiri Gamze Altunay duruşma salonundan aktarıyor:

10:26 | AZİZ İHSAN AKTAŞ SALONA GELDİ

Aziz İhsan Aktaş duruşma salonuna geldi.

SAVCILIĞIN SUÇ ÖRGÜTÜ DEDİĞİ AKTAŞ KORUMA ORDUSU İLE GELMİŞTİ

Dünkü duruşmada kimlik tespitleri yapıldı. “Çete lideri” olarak suçlanan ancak tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş, salona koruma eşliğinde geldi. Mesleğini “iş insanı”, gelirini 250 bin TL olarak beyan etti. Tutuklu CHP’li belediye başkanları ise cezaevinden getirilerek salona alkışlarla girdi.

Duruşma sonunda Aktaş, hâkim ve savcıların kullandığı özel kapıdan çıkarak salonu terk etti. Bu durum, milletvekillerinin ve sanık avukatlarının tepkisini çekti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “704 yıl hapisle yargılanan biri VIP girişten adliyeye giriyor. Bu hukuk değil, ayrıcalık düzenidir” dedi.

DOSYALARIN AYRILMASI REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, avukatların duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik ve dosyaların ayrılması yönündeki tüm taleplerini oy birliğiyle reddetti. Avukatlar, bazı belediye başkanlarının dosyalarının başka illerde görülmesi gerektiğini savundu.

CANLI YAYIN TARTIŞMASI DA YAPILDI

MHP’li Feti Yıldız “keşke duruşma canlı yayınlansa” diyerek ilk duruşma öncesi sosyal medya paylaşımı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MHP'den gelen bu hamle için artık Meclis'te bir adım atılması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.