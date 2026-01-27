Suikast iddiasıyla tutuklanmıştı: Avukat Semra Ilık tahliye edildi

Suikast iddiasıyla tutuklanmıştı: Avukat Semra Ilık tahliye edildi
Yayınlanma:
Suç örgütü lideri olmakla suçlandığı halde tutuksuz yargılanan itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan avukat Semra Ilık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, verdiği beyanlarla CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a "suikast" iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Semra Ilık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Selahattin Yılmaz ile birlikte tutuklanan Turgut Öner tahliye edildiSelahattin Yılmaz ile birlikte tutuklanan Turgut Öner tahliye edildi

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında 19 Ağustos 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Semra Ilık, yaklaşık 5 ay süren tutukluluğunun ardından, aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia

'SUİKAST' SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Şanlıurfalı avukat Semra Ilık’ın da bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Semra Ilık, 19 Ağustos 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ilık, tutukluluğu süresince dosya kapsamında yürütülen adli işlemler nedeniyle cezaevinde bulunuyordu.

2’Sİ AVUKAT 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgu sonrası Adem Kuru, Cem Çebi, Avukat Cem Duman, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç, Selahattin Yılmaz, Avukat Semra Ilık ve Turgut Öner tutuklanmıştı.

TURGUT ÖNER RE'SEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta tutuklanan Turgut Öner, 21 Ağustos'ta savcılık tarafından re'sen verilen tahliye kararıyla birlikte tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden tahliye edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

