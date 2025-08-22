Selahattin Yılmaz ile birlikte tutuklanan Turgut Öner tahliye edildi

Selahattin Yılmaz ile birlikte tutuklanan Turgut Öner tahliye edildi
Yayınlanma:
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ‘suikast’ iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz (56) ile birlikte tutuklanan Turgut Öner’in (58) dün tahliye edildiği ortaya çıktı. Halktv.com.tr’nin ulaştığı Turgut Öner, yanlışlıkla alındığının anlaşılması üzerine bırakıldığını düşündüğünü kaydetti. Öner bir ay kadar önce MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

6 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan Aziz İhsan Aktaş’ın 'suikast' iddiasına yönelik ifadesi sonrası gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Turgut Öner de yer almıştı. Hakimlik sorgusunda 45 yıldır Ankara’da ticaret ile uğraştığını kaydeden Öner, “Bu yaşıma kadar sabıkam yoktur. Selahattin Yılmaz benim arkadaşımdır. Bu konularla bir alakam yok. Ne sorulursa cevap vermeye hazırım” dedi.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ, TURGUT ÖNER'İN ADINI VERMİYOR"

Turgut Öner’in avukatı ise müvekkili adına yaptığı savunmada “Ortada bir müşteki ifadesi var. Müşteki benim müvekkilimden bahsetmiyor. Kendisini tehdit ettiğini söylemiyor. Müvekkilimle ilgili bir olay yaşadığını söylemiyor. Müvekkilimi anmıyor bile. Aziz İhsan Aktaş yönünden müvekkilimin hiçbir ilgisi yok. Tehdit konusunda, bizim tehdide teşebbüsümüz değil malumatımız bile yok. Müvekkilimin gayrimeşru hiçbir anısı yok. Ortada, örgütün varlığına dair bir şey de yok” dedi.

whatsapp-image-2025-08-22-at-19-23-43.jpeg
Turgut Öner'in, Selahattin Yılmaz'dan saatler sonra dişçide gözaltına alındığı öğrenildi.

YILMAZ: TURGUT ÖNER’İ ÇOK ESKİ TANIRIM

Aziz İhsan Aktaş’a suikast düzenlemekle suçlanan Selahattin Yılmaz ise emniyet ifadesinde, Turgut Öner için “Turgut Öner’i çok eski tanırım. Sık görüşmüyordum. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra ailecek görüşmeye başladım. Ankara’da Balkon kafe isimli iş yerini işletir. Kendisi ile sıklıkla görüşürüm. Ancak ticari bir ilişkim yok” dedi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Av. Cem Duman ise “Turgut Öner’i tanıyorum. Ankara’da Balkon isimli bir kafenin sahibidir. Bu kafeye sürekli gitmem ve hemşehrim olması nedeniyle kendisini tanırım” dedi.

2’Sİ AVUKAT 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgu sonrası Adem Kuru, Cem Çebi, Avukat Cem Duman, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç, Selahattin Yılmaz, Avukat Semra Ilık ile Turgut Öner tutuklandı.

whatsapp-image-2025-08-22-at-19-26-13.jpeg
Turgut Öner; Murat Mantuş ile birlikte geçen ay Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

TURGUT ÖNER DÜN TAHLİYE EDİLDİ

18 Ağustos akşamı verilen tutuklama kararı sonrası dün önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Turgut Öner dün, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden tahliye edildi. Tahliye kararının, savcılık tarafından re’sen verildiği öğrenildi. Turgut Öner, tutuklanmasına anlam veremediğine işaret ederek “Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı ve tahliye edildim diye düşünüyorum” demekle yetindi. Öner, soruşturmaya konu suçlama ile hiçbir ilgisinin ise olmadığına vurgu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

