'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia

"Suç örgütü lideri" olmakla suçlandığı halde ev hapsi de kaldırılan itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' iddiasıyla yürütülen soruşturmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ülküdaşım" ve "Dava arkadaşım" diyerek sahip çıktığı Selahattin Yılmaz ile birlikte tutuklanan avukatlardan Semra Ilık ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Semra Ilık'ın 'sıra dışı' yükselişi dikkat çekerken, Ilık'ın, pandemi nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu'nun adını kullandığı iddia edildi.

T24 yazarı Candan Yıldız, avukat Semra Ilık'ın 'sıra dışı' yükselişine dikkat çektiği yazısının ilgili kısmı şöyle:

YouTube’daki konuşmalarının çoğunu merak edip dinledim. O da dönemin figürlerinden. Ağırlığı kendinden menkul ödüller alan, CNNTürk, TV Net, Akit TV, TV 100, Ulusal Kanal’a, TRT Kurdi’ye konuk olan, AKP’nin 2024 yerel seçim aday tanımında siyasi yorumlar yapan, KADEM Ankara üyesi, imaj ya da değil, erkekler dünyasında paralı ve güçlü kadın havası estiren Semra Ilık, 'Bozkurt' işaretine de sahip çıkan bir kişi. Buna rağmen Bahçeli’nin 'Ülküdaşım' dediği Selahattin Yılmaz’a kafa tutan bir kadın.

Ilık, emniyet ifadesinde Selahattin Yılmaz’la Bodrum’da yüz yüze yaptığı görüşmede aralarında gerginlik olduğunu, Yılmaz’ın kendisini avukatı Cem Yılmaz’a yönlendirdiğini söylüyor.

Semra Ilık’ın memleketinden konuştuğum yerel kaynaklar; Ilık ailesinin yoksul bir aile olduğunu, uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tahliyesi için ‘nüfuzunu’ kullandığı iddia edilen ve pandemi nedeniyle hayatını kaybeden anayasacı Burhan Kuzu’nun ofisinde stajını yaptığını öne sürdü. Hatta bir kaynağım “Burhan Kuzu’nun adını kullanıyordu” dedi.