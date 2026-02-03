İmralı sürecinde yeni aşama: Komisyon "geçiş süreci kanunu" için sona yaklaştı

TBMM’de İmralı süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonunun ortak rapor çalışmalarında sona gelindi. Ortak raporun bu hafta tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenirken, raporun ardından geçiş sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

İMRALI SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, komisyonun hazırladığı raporda, sürecin yalnızca siyasi değil, hukuki ve kurumsal bir zemine oturtulmasının zorunlu olduğu vurgulanıyor.

Bu çerçevede, silah bırakmanın tam, kalıcı ve doğrulanabilir biçimde gerçekleşmesi temel şart olarak öne çıkıyor. Terör örgütünün Suriye dâhil tüm yapılarıyla birlikte silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Sürecin keyfî uygulamalara açık olmaması, açık kurallar ve denetim mekanizmalarıyla yürütülmesi hedefleniyor. İzleme, tespit ve doğrulama süreçlerinin hukuki güvence altına alınması temel unsurlar arasında yer alıyor.

KOMİSYON "GEÇİŞ SÜRECİ KANUNU" İÇİN SONA YAKLAŞTI

Raporda, silah bırakma ve örgütsel tasfiyeye paralel olarak “geçiş süreci hukuku” başlığı ön plana çıkıyor. Ortak raporun ardından, geçiş sürecine ilişkin kanun teklifi taslağının hazırlanarak TBMM gündemine gelmesi planlanıyor.

Teklifte, silah bırakma sürecinin aşamaları ile tespit ve teyit mekanizmalarının işleyişinin net biçimde tanımlanması öngörülüyor.

Geçiş sürecine ilişkin yasal düzenlemenin, sahadaki gelişmelere yönelik tespit ve teyitlerin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte geçiş sürecine ilişkin uygulamaların devreye alınacağı, bu aşamanın tamamlanmasıyla sürecin son safhasına geçileceği değerlendiriliyor.

Süreçte yasal adımlar için ‘olmazsa olmaz’ denilen şart

Öte yandan sürece ilişkin siyasi değerlendirmelerin arttığını belirten DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında araştırma komisyonunun rapor yazım sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı. Rapor yazım ekibinin henüz toplanmadığını söyleyen Koçyiğit, Meclis Başkanı tarafından çağrı yapılmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye ilişkin ise henüz resmî bir randevu talebi olmadığını belirten Koçyiğit, önümüzdeki günlerde görüşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Sürecin yavaşlamasının riskler barındırdığını vurgulayan Koçyiğit, Meclis Başkanlığı’na raporun bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.