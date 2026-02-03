Süreçte yasal adımlar için ‘olmazsa olmaz’ denilen şart

İmralı Süreci'nde hukuki boyutuna geçilmesi için Ankara’nın iki kritik eşiği bulunduğu iddia edildi. Güvenlik ve siyasi kaynaklara göre bu eşiklerden ilki, SDG’nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinin başlamasıydı. Bu sürecin son mutabakatla devreye girdiği, SDG’nin kendini lağvetmeye yönelik adımlar attığı ifade ediliyor.

Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyor

GERİYE KALAN BİR ŞART

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye'de yer alan habere göre, ikinci kritik eşik olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk kamplarının tamamen boşaltılması gösteriliyor. Güvenlik kaynaklarının, bu iki kampın boşaltılmasının hukuki düzenlemeler için 'olmazsa olmaz' şart olarak değerlendirildiğinin altını çizdiği savunuluyor. Kampların boşaltılması ve MİT'in sahadan olumlu rapor vermesi halinde, yasal düzenlemelerin önünün açılabileceği kaydediliyor.

RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK

Meclis'te kurulan komisyonun da raporunu önümüzdeki günlerde tamamlaması beklentiler arasında. Raporda, terör örgütünün silah bıraktığının, kendini tasfiye ettiğinin ve varlığının sona erdiğinin devlet tarafından 'tespit ve teyit' edilmesinin sürecin temel aşaması olduğuna vurgu yapılacağı ifade ediliyor.

YASALAR İÇİN MART AYI İDDİASI

AKP ve güvenlik bürokrasisi kaynakları, Suriye ve Irak’ta PKK'nın atacağı adımların, hukuki düzenlemelerin takvimini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Bu çerçevede Metina ve Hakurk kamplarının boşaltılmasının ardından, mart ayı içinde uyum yasalarının Meclis gündemine gelebileceği değerlendiriliyor.