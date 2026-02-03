Analı-kızlı fuhuş şebekesi

Antalya’da, 27 kadın mağduru çalıştıran 12’si tutuklu 15 kişiye fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini ile insan ticareti suçlamasıyla dava açıldı.

İddianameye göre çökertilen bir fuhuş şebekesini anne F.Ö. ile kızı M.Ö. yönetiyor.

Zaten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024 yılında açtığı bu soruşturma ana kızın takibiyle başlıyor.

45 yaşındaki F.Ö., eşinden boşanınca fuhuşa itiliyor.

M.K. ve sevgilisi S.K.’nin açtığı evde çalışıyor bir süre.

Derken “işi öğrenip” kendi evini açıyor.

21 yaşındaki kızı M.Ö. ile birlikte fuhuş şebekesi kuruyorlar.

S.Y., S.A., B.D. ve A.Ç. adlı kadınları çalıştırıyorlar.

Eskort sitelerine, kadın pazarlamak için ‘Ela’, ‘Elçin’, ’Helin’ ve ‘Yasemin’ takma adlarıyla ilanlar veriyorlar. İlanlarda ya kendileri ya da ‘sermayeleri’ adına çıkardıkları telefon numaralarını kullanıyorlar.

‘Müşteriler’ sitede verilen numarayı arıyor.

F.Ö., müşterilerini Kültür ve Ahatlı mahallelerinde kiraladığı evlere yönlendiriyor.

Bu evleri fuhuş şebekelerinin emlakçısı Ş.Ş. buluyor.

Evler ailelerin tercih etmediği, daha çok öğrencilerin oturduğu apartmanlardan ve zemin kattakilerden seçiliyor.

Parayı kızı topluyor

Kadınların elde ettiği kazancın yarısı patroniçenin…

F.ö., komisyonunu her gün evlerden nakit olarak topluyor.

Kızı M.Ö., ya motosikletiyle evleri gezerek, komisyonu elden alıyor ya da para genç kadının banka hesabına havale ediliyor.

Kırgız kadın dönmesin diye…

35 yaşındaki S.A., şebekenin sermayelerinden…

Ülkesi Kırgızistan'da güzellik merkezinde çalışıyormuş.

Boşandığı eşi kendisini bulmasın Türkiye’ye gelmiş.

Çocuğunun tedavisi için fuhuşa sürüklendiğini iddia ederek, şu bilgileri veriyor:

“Ülkemde arkadaşlarımı aradım, ‘Acil çalışmam, para kazanmam lazım' dedim. Antalya’da F.Ö.’den para karşılığı ilişkiye girmesi karşılığında yüksek para kazanabileceğini söylemeleri üzerine onu aradım. F.Ö, aldığım parayı yarı yarıya paylaşacağını, müşteriyi kendisinin bulacağını ve ev giderlerini karşılayacağını söyledi. Kabul ettim.”

Rusya’dan Antalya’ya gelip F.Ö.’nün tuttuğu bir evde fuhuşa başlamış.

Çocuğunun tedavisi için gereken 40.000 TL’yi biriktiren S.A., ülkesine dönecekken parası ve pasaportu çalınmış. Polis çalınanları F.Ö.’nün evinde bulmuş! Patroniçenin sermayesi elinden uçmasın diye bu hırsızlığı yaptığı anlaşılıyor.

B.D., kreş öğretmeni.

Eşinden ayrılmış, bir çocuğu var.

45 yaşındaki B.D., maddi imkansızlıktan ötürü fuhuşa sürüklenmiş. ‘Sıla’ adıyla bildiği F.Ö.’nün evinde çalışmaya başlamış.

B.D., ifadesinde F.Ö. için “Fuhuş yaptığını bildiğim için ‘Bana yardımcı olabilir misin’ dedim, ‘tamam’ dedi. Kültür Mahallesi’ndeki ikametinde günün belli saatlerinde fuhuş yaptım. Müşterileri bana F.Ö. ayarlardı. Bana gelen müşteriden aldığım paranın yarısını ona veriyordum” diyor.

44 yaşındaki S.Y. ise F.Ö.’nün evinde çalıştığını ve komisyonu kızı M.Ö.’ye verdiğini kaydediyor.

‘Anne müşteri geldi’

F.Ö., cezadan kurtulmak için yalnızca fuhuş yaptığını söylüyor.

“Ameliyat olduğum için ağır ve ayakta durulan işlerde çalışamadığım, maddi konularda sıkıntı çektiğimden fuhuşa başladım” diyor.

Kimseyi pazarlamadığını iddia ediyor.

Evleri kendisinin kiraladığını kabul ediyor.

Ancak çalıştırdığı kadınlarla aslında ev arkadaşı olduklarını ve birlikte fuhuş yaptıklarını ileri sürüyor.

F.Ö., kızı hakkında şöyle diyor:

“Çok sık ve devamlı gelen müşterilerin numarasını kaydederim. Mesaj veya arama gelirse kızım ‘Anne müşteri geldi, müsaitsen gönderiyorum’ der ve yönlendirir.”

Paraları kızının topladığını da ifade ediyor.

M.Ö. de annesi gibi “Geçimimi fuhuş yaparak sağlarım. Fuhuş işini ne zamandan beri yaptığımı hatırlamıyorum” diyor.

Kimseyi pazarlamadığını ve yer temin etmediğini iddia ediyor.

Elbette bu anlatım, cezadan kurtulmak için yaptıkları gerçek dışı birer savunmadan ibaret.

F.Ö., diğer tutuklular gibi 13 aydır cezaevinde.

Kızının ise eskortluk yaptığı öne sürülüyor.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşması 9 Mart’ta görülecek.