Sedat Kaya

Sedat Kaya

Hakan için yeryüzü ağıdı

Yayınlanma:

Mevsim sonbahardı.
Ama doğa bugün kara kışı yaşadı.
Dağlar sustu, gölgeleri bile dondu.
Çamların gövdesi kederle eğildi
zeytin ağaçları, meyvelerini sessizce toprağa bıraktı,
sanki bir kalp atışını gömmek ister gibi.

Rüzgarın dili tutuldu,
deniz kendini geri çekti,
bir karınca yolunu şaşırdı,
çünkü kardeşini yitirdi.

hakan-tosun-001.jpegBizim adımız ormandı, o bizim dilimizdi.
Motor sesi duyulduğunda kamerayı kaldırır,
“Burada yaşam var!” derdi.
Bir ağacın kabuğundaki çatlağı bile
bir haber, bir yara, bir direniş olarak görürdü.

Biz dereleriz,
Hakan’ın ayak izlerini saklıyoruz.
O suya adalet gibi eğilirdi;
elini suya daldırdığında,
su durulur, dünya susardı.
Şimdi suyun sesi kısıldı,
çünkü su yas tutuyor.

hakan-tosun2.jpegBiz kuşlarız, gökyüzünün tanıkları.
Bir direniş alanında çadırın tepesine konduğumuzda
bizimle konuşan oydu.
Bir gün gökyüzü de özgür olacak” demişti.
Şimdi kanatlarımız hüzünle ağır,
uçsak bile gökler gri.

Biz işçileriz,
alınterine kamera tutan elleri hatırlıyoruz.
Bir mitingde yere düşen pankartı o kaldırmıştı.
Bu sadece kâğıt değil, bir insanın sesi
demişti.
Şimdi pankartlar sessiz,
ama üzerlerindeki sözcükler hâlâ onunla yanıyor. hakan-tosun3.jpegBiz taşız, toprak, deniz, karınca, ağaç ve insan.
Hepimiz bir araya geldik bugün,
yeryüzü kadar geniş bir mezarın başında.
Ve hep bir ağızdan ağıdımızı yakıyoruz.

Hakan, sen toprağa değil, toprağın kalbine gömüldün.
Yaşamın kardeşi, karıncanın yoldaşı, hoşça kal.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Ay yine parlıyor yıldız yine ışıldıyor: Milli takım bize ne anlatıyor?

 14 Ekim 2025 Salı 23:56

Milli takım ışık saçtı: Maçın kahramanını açıkladı

 11 Ekim 2025 Cumartesi 23:50

Bir ülkenin kalbi patladığında

 10 Ekim 2025 Cuma 11:32

Gerçek sanık sandalyesinde

 06 Ekim 2025 Pazartesi 12:11

Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı

 05 Ekim 2025 Pazar 22:11

Beşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmedi

 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:13

Fenerbahçe'nin Nice'i nasıl yendiğini açıkladı

 02 Ekim 2025 Perşembe 21:56

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:09

Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı

 29 Eylül 2025 Pazartesi 22:09

Fenerbahçe'de eksik olan şeyi açıkladı

 28 Eylül 2025 Pazar 22:11
SON YAZILAR
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Milyonlarca dolarlık LPG filosu ve otel zinciriyle Paramount operasyonunun en dikkat çekeni: Şaban Kayıkçı
Sedat Kaya
SedatKaya
Hakan için yeryüzü ağıdı
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Ankara Bilal Bey'i konuşuyor
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Daltonlar’ın İstanbul’da kaç hücre evi var?
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Bahçeli’nin "Alevi Açılımı"ndan ne anlamalıyız?
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Son dakika | Sezgin Baran Korkmaz'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Son dakika | Sezgin Baran Korkmaz'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
TBMM'de CHP ve AKP arasında büyük Gazze gerilimi! "Dostunuz Trump bombalamadı mı?"
TBMM'de CHP ve AKP arasında büyük Gazze gerilimi! "Dostunuz Trump bombalamadı mı?"
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı