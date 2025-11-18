Sedat Kaya

Sedat Kaya

AKP'li Ayaydın'ın hukuki dokunulmazlığı mı var?

Yayınlanma:

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, tam 8 ay önce çok net bir karar verdi.
"Bodrum Göltürkbükü’nde AKP’li Aydın Ayaydın’ın villasına ait 117,96 metrekarelik bölüm, orman sınırlarının içindedir ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hukuksuz biçimde çıkarılmıştır. Bu kararname geçersizdir. Nokta."
Üstelik Danıştay, 117.96 metrekarelik o bölümün adını da doğru koydu:
İşgal.”

Bir devletin en üst yargı kurumlarından biri “burası işgal altındadır” diyorsa, gerisi sadece teknik bir işlemdir. Normal bir hukuk devletinde en fazla birkaç hafta sürer. Orman Genel Müdürlüğü de bu nedenle kararı alır almaz 30 gün içinde uygulamakla yükümlüdür.
Peki bizde ne oldu?
Hiçbir şey.
Sekiz ay boyunca yaprak kıpırdamadı.
Karar var, işgal tespiti var, sorumlular belli… Ama adım atan yok.
Sanki herkes görünmez bir duvara çarpıyor.

Bu ülkede bazı isimlerin etrafında ince bir “dokunulmazlık zırhı” örülmüş gibi.
Hukukun “işgal” dediği yer, hâlâ usul usul kullanılmaya devam ediyor.
Yıkım yok. Tahliye yok. Uygulama yok.

AKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildiAKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildi

Vatandaşa gelince?
Bir sundurma fazlası yaptı diye kepçe anında kapıda.
Bir taş duvar ördü diye zabıta aynı gün tutanakta.
Ama yıllardır Türkiye kamuoyunun tartıştığı bir “kişiye özel düzenleme” kararının iptali bile işe yaramıyor.
O zaman bu soruları sormak hem vatandaşın hem gazetecinin görevi:

Bu ülkede bazı kişilerin özel bir dokunulmazlığı mı var?
Danıştay’ın açık hükmünü uygulamak için başka ne gerekiyor?
Hukukun “işgal” dediği bir yapıyı kim yıkacak?
Kim “orman milletindir” diyebilecek cesareti gösterecek?
Ve bu emaneti gerçekten kim koruyacak?

Çünkü mesele Ayaydın değil.
Mesele, Türkiye’nin devlet ciddiyetiyle sınandığı bir dosya olması. Yargının karar verdiği, bürokrasinin ise uygulamadığı bir tablo…
Bu ülkede kanunlar herkese eşit mi, değil mi?
Aslında yanan sadece orman değil, sessizce tükenen adalet duygusu.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Ferhat Gündoğdu oteldeki kadınlar ve hakemler: Türk futbolunun en kirli sırrı

 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:34

Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı

 16 Kasım 2025 Pazar 12:26

Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil

 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:07

İmamoğlu'na istenen 23 asırlık tarihi ceza: Roma İmparatorluğu kurulduğunda hapse girseydi hala cezaevindeydi

 12 Kasım 2025 Çarşamba 15:38

11 Kasım 1938'de dünya basını ne yazdı: Bir lideri ölümsüz yapan nedir?

 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:58

Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı: Atatürk düşmanlarına ders verdi

 09 Kasım 2025 Pazar 22:08

Beşiktaş'ın en büyük kazancını açıkladı

 08 Kasım 2025 Cumartesi 22:10

Fenerbahçe'yi yakan hakem araştırılsın: Geçmişi skandallarla dolu

 07 Kasım 2025 Cuma 14:16

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

 07 Kasım 2025 Cuma 01:18

Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi

 06 Kasım 2025 Perşembe 01:06
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
AKP'li Ayaydın'ın hukuki dokunulmazlığı mı var?
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Saray'ın Ezidi çemberi!
Bülent Yücetürk
BülentYücetürk
Torba yasalardan torba iddianamelere
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
İmamoğlu şov yapar kampanyası…
AKP'li ismin bu sözleri çok konuşulacak: 'AKP içinde Ekrem İmamoğlucular var'
AKP'li ismin bu sözleri çok konuşulacak: 'AKP içinde Ekrem İmamoğlucular var'
Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber
Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber
Son Dakika | Bahçeli: Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim
Son Dakika | Bahçeli: Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi