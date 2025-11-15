AKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildi

AKP'li Ayaydın'a özel kıyak Danıştay'dan döndü: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edildi
Bodrum'da Göltürkbükü Mahallesi’nde AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'ın villasının bulunduğu alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Danıştay tarafından durduruldu.

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Muğla’nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi’nde AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'ın villasının bulunduğu 117,96 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararını durdurdu.

Son yerel seçimde AKP'nin Muğla Büyükşehir Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, 2023 yılında "Kişiye özel kıyak" ile gündeme gelmişti. Bodrum'da Ayaydın'ın villasının tuvaleti ve müştemilatı, orman sınırı içinde kaldığı için yıkılması gerekirken, Ocak 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Ayaydın’ın işgal ettiği 117 m2 alan orman dışına çıkarılmıştı.

whatsapp-image-2025-11-15-at-16-43-22-1.jpeg

Söz konusu parsel için 26 Ocak 2023’te yayımlanan kararnamenin iptali için açılan davada, Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma talebini reddetmişti. whatsapp-image-2025-11-15-at-16-43-22.jpeg

Ancak üst kurul, bilirkişi raporundaki tespitlere dikkat çekerek alanın “turizm merkezi sınırları içinde” bulunduğunu ve bu nedenle mevzuata göre orman sınırları dışına çıkarılamayacağı kararını verdi.


Ayrıca sadece 117,96 metrekarelik bir bölümün orman vasfından çıkarılmasına ilişkin kamu yararının idare tarafından somut biçimde ortaya konulmadığı, işlemin ise kişiye özel nitelik taşıdığına dair güçlü emareler bulunduğu vurgulandı.

whatsapp-image-2025-11-15-at-16-43-21.jpeg​​​​​​​

DANIŞTAY HUKUKA AYKIRI BULDU

Kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirmesinde bulunan Danıştay, işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaştı ve yürütmeyi durdurdu. Karar oyçokluğuyla alınırken, iki üye karşı oy kullandı Aydın Ayaydın'ın bu karardan sonra orman işgaline son vermesi gerekiyor. Ayrıca Orman Müdürlüğü’nün Danıştay kararı gereğince en geç 30 gün içinde kararı uygulaması ve orman işgaline son vermesi yasal zorunluluk.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

