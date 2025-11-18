Saray'ın Ezidi çemberi!

Dünkü yazımda, SONAR’ın İBB iddianamesiyle ilgili rakamları verirken, “Erdoğan seçmeni ikna edemedi” dedim.

Yoruma “onay kodu” gibi, Şamil Tayyar’dan bir paylaşım geldi. Ona göre iddianamenin devamı vardı:

"İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde. Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır. Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur.

Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılananların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir. Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.”

Bu sözlerin neresi “onay” derseniz, anlatayım.

Eğer iddianızın karşınızdakini ikna etmediğini görürseniz ne yaparsınız?

Ortaya yeni hikayeler, gizli, çok gizli tanıklar çıkartırsınız.

Şamil Tayyar’ın kim bilir hangi kulislere dayanarak söylediği gerçekleşirse.. Savcı Bey’in “4 bin sayfa yetmedi mi! Siz bir de bunlara bakın” dediğini anlamaz mıyız?

Kaldı ki, AKP’nin içini dışını bilen Şamil Tayyar, “kavganın hukuki mülahazalarla yürütülmesi gerektiğini” ifade ederken sanki teşkilatın ve seçmenin nabzını aktarır gibi değil mi!

*. *. *

“EZİDİ ÇEMBERİ” mitini bilir misiniz... İnanışlarına göre, bir Ezidi’nin etrafına bir çember çizilirse, o kişi, çember çizen tarafından silinmedikçe içinden çıkamazmış..

Saray’ın son hali bana bunu hatırlatıyor.

Bulundukları yeri muhafaza etmek için kendilerini bir çemberin içine hapsettiler. Şimdi ne yapsalar dışına çıkamıyorlar.

Saray’ın akla ziyan maaşlar alan danışmanları, akla ziyan açıklamalarla karşımıza çıkıyor.

Of’lu olmasıyla hatırlanan Oktay Saral mesela.. Türkiye’nin en çok izlenen programcılarından Hasan Can’a takmış. Bir esprisi üzerine ihbar etmeyi üzerine vazife saymış:

“Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum.”

Şarlatan Yargıtay’a göre hakaret sayılıyor mu, bilmiyorum.

Araştırdım; herhangi bir geri zekalıya geri zekalı demek suçmuş. Ancak doktora “sen kasap mısın” diye çemkirmek hakaret, dolayısıyla suç değilmiş.

Malum dinciler doktorları pek sevmez. Mizahı hiç sevmez.

Sosyal platformlarda inanılmaz iddialar, masallarla dolaşan hocalar neler neler anlatıyorlar… Biz kadınları nasıl aşağılıyorlar.. Görüyorsunuzdur.

Ama Saray hukuku onlara bir “höt” bile demediği gibi.. Erdoğan karşıtı (ya da öyle varsaydığı) herkesi dine hakaret iddiasıyla hapse atmak peşinde..

Peki, Hasan Can’ı atabilirler mi?

Daha o gün birkaç milyon oya veda etmeyi göze alırlarsa, elbette.

Zira bu ülkenin gençleri artık çok sıkıldı. Gülmelerinin, hayattan keyif almanın SUÇ VE GÜNAH sayılmasından bunaldı.

Dahası, Hasan Can’ın verdiği yanıt; danışmangillerin, iddialarını önünü arkasını araştırmadan ortaya attıklarını gösterdi:

"İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim.”

*. *. *

Kısaca;

“Olay” iki yıl öncesine aitti.

Muhammed peygamber değil, İsa’dan söz edilmişti.

Zaten ortada İslam ile alay etmek gibi, büyük düşünür İbrahim Tatlıses’’in ifadesiyle zerre-i miskal işaret yoktu!

Saray’ı böyle danışmanlarla dolduran Erdoğan ailesi, onlardan nasıl akıl alabilir.. Krizden nasıl bir çıkış yolu bulabilir..

Yargıtay’a göre “geri zekalı” gibi “aptal” demek de hakaret sayılırmış.

Aptalların aptalca fikir ve yorumları için ne diyeceğiz peki? Oktay Saral Bey’in “EBLEH” ifadesini ödünç alabilir miyiz acaba?

Neyse sorumu boş verin.. Merdan’ın “aptallık” değerlendirmesini de görmezden gelin!!

Sevgili Merdan Yanardağ Silivri’den BirGün için yazdığı yazıda başına (aslında hepimizin başına) gelenleri anlatmış:

“Öncelikle belirteyim, üçüncü sınıf bile değil, beşinci sınıf bir kumpas ile karşı karşıyayız. Yani iddialar ve bize/bana yöneltilen suçlamaların hiçbir tutarlılığı ve temeli olmadığı gibi, en küçük bir zekâ kırıntısı bile yok. Aklımızla alay etmeye kalkan kumpasçılar, kendi aptallıklarını sergilemenin önüne geçemiyor.

Arkadaş, insan hiç mi polisiyeye, edebiyata ilgi duymaz? Bir dedektiflik hikâyesi okumadınız diyelim, bir tane casusluk davası bile mi görmediniz?

Cumhuriyete, bu ülkenin ilerici ve yurtsever güçlerine karşı duyduğunuz düşmanlık ve ilkel, intikamcı refleksleriniz sizi bu kadar körleştirip, cahilleştirdi mi?

Belli ki fetöcüler ve liberallerle yolları ayrılınca zaten görgüsüz, ilgisiz ve donanımsız bir hareket olan siyasal İslamcılar tamamen rüküş bir örgütlenme ve akıma dönüşmüşler. Öyle ki ülkenin yarısından fazlasını düşman ilan edip, savaş açtıklarının farkında bile değiller. Tam bir taşra yobazlığı ile karşı karşıyayız.”

İBB iddianamesinin açıklanmasıyla çökmesi bir oldu malum.

CHP’lilerin peşpeşe ortaya çıkardığı çelişkiler, vahim yanlışlar, gizli tanık ifadelerinin bile akıl süzgecinden geçmemiş olması.. Rüşvet dediklerinin, CHP ve AKP İBB meclis üyelerinin ortak onayı ile kabul edilen “şartlı bağış parası” olduğunun anlaşılması.. Vs Vs..

Eğer bunlar iddianamenin çürüklüğünü göstermiyorsa, sonrasında attıkları adım, bildiğiniz itiraf gibi gösteriyor:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye ilişkin bilgilerin yer aldığı X hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" erişime engellendi. Hesap, "X" tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.”

Hadi, Ekrem İmamoğlu’nun her hesabına getirilen erişim engelini anlamaya çalışalım da, iddianame hakkında bilgi edinmek neden milli güvenliğe aykırı olur, erişime kapatılır? Anlamak için Saray dilini konuşmak lazım herhalde!

Üstelik, Türkiye’den görünmez hale getirilince sahiden görülmeyeceğini mi zannediyor hazretler, merak ettim.

Hani küçük çocuklar ayakları dışarda perdenin arkasına saklanınca görünmez olduğunu zanneder ya!

Ce-ee!!

Görüyoruz!!

Dijital iletişim çağında hiçbir şeyin saklanamayacağını akıl edemiyorsunuz belli ki!

Akıl edemeyince de herkesi sersem sanıyorsunuz.

Kumpaslarınız bile, Merdan’ın dediği gibi zekadan yoksun rüküş operasyonlar:

“Hazırladıkları Ekrem İmamoğlu iddianamesi tam bir darbe bildirisi gibi. Demokratik siyaseti, iktidara muhalefet etmeyi suç sayıyorlar. İnanılır gibi değil ama CHP delegelerinin, Erdoğan-AKP iktidarı ile mücadele eden bir yönetim seçmelerini bile düşmanlık, hatta “casusluk” sayıyorlar. Şaka gibi ama bana yönetilen suçlamalardan biri de İmamoğlu lehine bir müdahalede bulunarak CHP Kurultayı’nda Özgür Özel’in seçilmesini sağlamakmış. Üstelik bunu İngiliz ve İsrail istihbaratının yönlendirmesiyle yapmışım. Bunu nasıl, hangi araçlarla yaptığım ise belli değil. Kanıt olmadığı gibi Türk Ceza Kanunu’nun bu suçu (casusluk) düzenleyen 327 ve 328. maddelerinde de böyle bir tarif yok. Akıl ve mantık dışı bir tablo var."

Yazıyı, özellikle finalindeki yorumuna imzamı atarak, bu ülkenin en seçkin gazeteci, yazar ve siyasetçilerinden Merdan’ın sözleriyle bitireyim:

“Amaç belli; demokratik siyaset yoluyla bile olsa AKP-Erdoğan iktidarını değiştirme girişimi, 19 Mart operasyonunu yapanlara göre suç. Bunun TCK’de karşılığının olup olmamasının önemi yok. Örneğin; İmamoğlu’na yöneltilen suçlardan biri “cumhurbaşkanı adaylığı için yola çıkmak ve bu amaçla ekip kurmak” İyi mi? İnsan dostunun da düşmanının da biraz mert ve zeki olmasını istiyor. Bu saçmalık ile mücadele etmek, iftira ve kara propagandaya karşı savaşmak insana ağır geliyor.”

“NOT: Kaç gündür yazacağım.. iddİanameden sıra gelmedi. Dolar tıngır mıngır 42 tl sınırını aştı. 42,32 tl oluverdi. Tüm kalemlerdeki ithalattan, akaryakıta hayatımızı birebir etkileyen bu ağır kriz yeni yılla birlikte daha da vuracak. Vatandaş da bunun farkında anlaşılan, altına hücum devam ediyormuş!”