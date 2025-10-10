Zeki Müren filminin fragmanı mahkeme kasasında saklanacak

Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren’in hayatını filme alacağını duyuran yapımcı Mustafa Uslu’ya, sanatçının mirasçıları dava açtı. Mahkeme, filmle ilgili fragman kayıtlarının gizli delil olarak mahkeme kasasında saklanmasına karar verdi.

Ayla ve Müslüm filmlerine imza atan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in yaşamını beyazperdeye taşıyacağını açıklamıştı. Çekimlerinin gizlilik içinde yürütüldüğü belirtilen projeye itiraz geldi.

Müren’in tüm mal varlığını bıraktığı mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı, yapım şirketlerine karşı "izinsiz fragman hazırlandığı" iddiasıyla dava açtı.

zeki-muren-film.png

FLAŞ BELLEK GİZLİ DELİL SAYILDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Türk Eğitim Vakfı’nın talebi üzerine, filme ait olduğu belirtilen fragman kayıtlarının bulunduğu flaş belleğin gizli delil olarak mahkeme kasasında muhafaza edilmesine karar verildi.

Ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"HMK'nın 161/2. maddesi uyarınca mahkeme kasasında muhafaza altına alınan flash belleğin gizli olarak saklanmasına, gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesinin Mahkeme Hâkimi'nin izni ile gerçekleştirilmesine karar verildi."

zeki-muren.jpg

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE YENİ TALEP

Mahkeme ayrıca, dosyaya bilirkişi atanmasına ve fragmanla ilgili teknik bir inceleme yapılmasına karar verdi. Kararda, "Daha önce hazırlanmış bilirkişi raporlarına karşı taraf itirazları incelenmiş, dosyanın bir FSEK uzmanı ile uzman senarist bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir." denildi.

Bilirkişi Dr. Öğr. Üyesi Emre Y., flaş belleğin inceleme amacıyla açılmasını talep etti. Bilirkişi, mahkeme izni verilmesi halinde içeriği değerlendirebileceğini belirtti.

Kaynak:Sabah

