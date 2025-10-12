Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Ünlü oyuncudan aylar sonra ilk görüntü

Yayınlanma:
Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan dizi oyuncusu Ufuk Özkan, 15 Eylül'de yaşadığı sağlık problemlerinin ardından yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kısa sürede hastaneden taburcu olan Özkan, son halini "Başlıyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz haftalarda intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık problemlerinin ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'dan iyi haber!Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'dan iyi haber!

'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İki yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Özkan hakkında 15 Eylül'de 'intihar girişiminde bulundu' iddiası ile haberler yapılmış, oyuncu söz konusu iddiaları yalanlamış ve gördüğü tedavi kapsamında yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tedavi süreci tamamlanan ve "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyunu ile sahnelere dönmeye hazırlanan Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaşarak takipçilerine "Başlıyoruz" notuyla mesaj gönderdi.

ekran-goruntusu-2025-10-12-183623.png

HASTANE ÇIKIŞINDA SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Özkan, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastane çıkışında yaptığı açıklamada "Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

