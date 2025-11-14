Yaşama şansı yüzde 50'ydi: Ünlü oyuncu kanseri yendi

Kanserle mücadele eden Amerikalı oyuncu Teddi Mellencamp'a, 2022 yılında cilt kanserinin en tehlikeli türü olan Melanoma teşhisi konulmuştu.

Melanoma teşhisinin ardından, doktorlar ünlü oyuncunun beyninde golf topu büyüklüğünde dört tümör bulmuştu.

Kanserin akciğerlerine ve beynine yayıldığı ortaya çıkmıştı. Doktorları bu aşamada kanserinin artık dördüncü evrede olduğunu ve yaşama şansının yüzde 50 olduğunu belirtmişti.

"BANA SÖYLEDİKLERİNDE ÇOK ŞAŞIRDIM"

44 yaşındaki Teddi Mellencamp, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla Immünoterapi tedavisi görmeye devam ediyordu.

Toplamda 16 kez ameliyat olan Mellencamp, yaptırdığı son tarama sonucunda, kanseri yendiğini öğrendi.

Mellencamp, duygularını dile getirirken yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Bana söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki uyuşmuştum. Hâlâ kendimi hasta hissettiğim günler olacak. Çünkü hâlâ Immünoterapi görüyorum. Bu yüzden hâlâ mücadele ediyorum. Çünkü mücadele etmek zorundasınız."