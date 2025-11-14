Kolundaki yırtık iyice ilerledi! Ceyda Ateş "ameliyat olmak istemiyorum" dedi

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, kolundaki yırtığın iyice ilerlediğini söylese de ameliyat olmak istemediğini belirtti.

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kolunda bulunan yırtığın giderek ilerlediğini belirten Ateş, yaşadığı zorlu süreci dile getirdi.

ceyda-ates.jpg

Durumunun kötüleştiğini ifade eden Ceyda Ateş, yaptığı açıklamada, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi" sözleriyle yaşadığı ağrıların dayanılmaz boyuta ulaştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" diyerek ameliyata sıcak bakmadığını da ifade etti.

ceyda-etes-aciklama.jpg

Yaşadığı bu problem karşısında bir çözüm arayışına giren Ceyda Ateş, çareyi takipçilerine danışmakta buldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden bir soru yönelterek, "Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" diyerek konuyla ilgili tecrübesi olan veya bilgisi bulunan kişilerden destek istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

