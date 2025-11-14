Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsane ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yağmur Ünal, öncelikle kendi sağlık durumu hakkında konuşarak, "Biraz hastayım, çok yanaşmayın size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi.

IRMAK ÜNAL'IN TEDAVİSİ BALİ'DE DEVAM EDİYOR

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, meme kanseri tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında da konuşan Yağmur Ünal, sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu an iyi. Kendisi zaten Bali'de. Tedavileri devam ediyor. Kendisi çok güçlü, hep birlikteyiz biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil."

TÜRKAN ŞORAY'IN SAĞLIK DURUMU SORULDU

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan hastalık haberlerinin ardından gözler Türkan Şoray'ın sağlık durumuna çevrilmişti. Yağmur Ünal, annesinin sağlık durumu hakkında da konuştu:

"Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor."