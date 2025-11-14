Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Yayınlanma:
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, annesinin sağlık durumu ve meme kanseri tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsane ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yağmur Ünal, öncelikle kendi sağlık durumu hakkında konuşarak, "Biraz hastayım, çok yanaşmayın size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi.

IRMAK ÜNAL'IN TEDAVİSİ BALİ'DE DEVAM EDİYOR

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, meme kanseri tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında da konuşan Yağmur Ünal, sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

rmak-unal-yagmur-unal.webp

Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?

"Şu an iyi. Kendisi zaten Bali'de. Tedavileri devam ediyor. Kendisi çok güçlü, hep birlikteyiz biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil."

TÜRKAN ŞORAY'IN SAĞLIK DURUMU SORULDU

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan hastalık haberlerinin ardından gözler Türkan Şoray'ın sağlık durumuna çevrilmişti. Yağmur Ünal, annesinin sağlık durumu hakkında da konuştu:

turkan-soray-yagmur-unal.webp

"Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Magazin
Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?
Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?
Işın Karaca'dan korkutan hastane paylaşımı!
Işın Karaca'dan korkutan hastane paylaşımı!