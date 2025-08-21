Uzak Şehir'in yıldızı şoka uğradı: Arkamdan gelip kolumu çekti

Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterine hayat veren 27 yaşındaki ünlü oyuncu Atakan Özkaya, yeni sezon öncesi tatilinde unutulmaz bir an yaşadı.

Alaçatı’da bir hayranının beklenmedik hareketiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Özkaya, "Alaçatı’da kahvaltı yaparken bir abla arkamdan gelip kolumdan çekti, ‘Hadi artık tatil yeter, git çalış’ dedi" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Bu beklenmedik tepki karşısında önce şaşırdığını ancak daha sonra çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Çok tatlıydı. İzleyenlerin sevgisini ve diziye olan özlemlerini böyle hissetmek çok güzel." dedi.

"NE SORUNLARIM NE MUTSUZLUKLARIM AKLIMA GELİYOR"

Melis İşiten’in YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, set ortamının kendisine ne kadar iyi geldiğini belirtti.

​​​​​​​Özkaya, "Çalışırken kendimi çok güçlü hissediyorum. Ne sorunlarım ne mutsuzluklarım aklıma geliyor. Sette olmak bana en büyük motivasyon" sözleriyle, yeni sezon için heyecanlı olduğunu vurguladı.