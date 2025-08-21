Fahriye Evcen isyan etti: Biraz saygınız olsun!

Fahriye Evcen isyan etti: Biraz saygınız olsun!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Evcen, iddialara cevap verdi.

Son günlerde haklarında çıkan "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor" iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan eden Evcen, asılsız haberlerin devam etmesi halinde yasal yollara başvuracağını duyurdu.

fahriye-evcen-burak-ozcivit.webp

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

fariye-evcen-aciklama.png

Seray Sever kaza yaptı: İki genç kız yola savrulduSeray Sever kaza yaptı: İki genç kız yola savruldu

Fahriye Evcen, 29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit ile dünyaevine girmişti.

Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çiftin ilk oğulları Karan, 13 Nisan 2019'da dünyaya geldi. İkinci oğulları Kerem ise 18 Ocak 2023'te aileye katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

