Seray Sever kaza yaptı: İki genç kız yola savruldu

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazasına karıştı. Sever'in kullandığı otomobil ile bir motosiklet çarpıştı.

Gümbet Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Seray Sever otomobiliyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Turgutreis Caddesi’ne dönüş yapmak istedi.

Tam bu sırada, aynı istikametteilerleyen bir motosiklet, Sever'in otomobilinin sağ arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ve arkasındaki arkadaşı yola savruldu.

Kazanın şokuyla aracından fırlayan Seray Sever, hemen yola savrulan genç kızların yanına koştu. Yaşananların ardından Seray Sever, gözyaşlarına hâkim olamadı. Sever, ısrarla ambulans çağırmak istedi.

YARDIMI REDDETTİLER

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hafif yaralı oldukları gözlemlenen motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, sağlık ekiplerinin beklenmesi teklifini reddetti.

Motosiklet sürücüsü, "Motorumu kenara çekeceğim" diyerek motosikletini de alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Arkasında oturan yolcu ise başka bir araca binerek bölgeyi terk etti.

Kazada hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar meydana geldi.