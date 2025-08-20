Neşet Ertaş'ın kardeşi evsiz kaldı: Yardımına hemşehrileri koştu
Türk halk müziğinin usta ismi Neşat Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, kirada oturduğu evinden ayrılmak zorunda kaldı. İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Poligon Mahallesi'nde 9 yıldır hayatını sürdüren 66 yaşındaki Ali Ertaş'ın yaşadığı apartman için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı.
Bu kararın ardından yeni bir ev arayışına giren ancak bütçesine uygun bir yer bulmakta zorlanan Ertaş'ın durumu, memleketi Kırşehir'deki hayırseverleri harekete geçirdi.
Ertaş'ın ev aradığını duyan hemşehrileri, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bir ev kiralayarak tüm masrafları daüstlendi. Yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşayan Ertaş, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar burada idare ediyoruz." diye konuştu.
"O BENİ YORMAK İSTEMEZDİ"
Yıllarını birlikte geçirdiği merhum ağabeyi Neşet Ertaş ile olan anılarını da yad eden Ali Ertaş, o günleri şöyle anlattı:
"Bir konser olurdu. Ağabeyim, 'Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Çoğu zaman gittik. Ankara'dan veya başka yerden konser gelirdi. Düğünler gelirdi. Birlikte giderdik. Evde, dışarıda beraberdik. Birbirimize yardımcı olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu buradan aldık. Kırşehir'e götürdük. Şimdi orada günlük 200-300 kişi mezarına gelip gidiyor. Ziyaret ediyorlar. Yani cenazesinde dahi geleni gideni çok. Öyle kendini sevdiren, saydıran, sayılan bir kişiydi. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor."
