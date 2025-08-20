Neşet Ertaş'ın kardeşi evsiz kaldı: Yardımına hemşehrileri koştu

Türk halk müziğinin usta ismi Neşat Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, kirada oturduğu evinden ayrılmak zorunda kaldı. İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Poligon Mahallesi'nde 9 yıldır hayatını sürdüren 66 yaşındaki Ali Ertaş'ın yaşadığı apartman için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı.

Bu kararın ardından yeni bir ev arayışına giren ancak bütçesine uygun bir yer bulmakta zorlanan Ertaş'ın durumu, memleketi Kırşehir'deki hayırseverleri harekete geçirdi.

Ertaş'ın ev aradığını duyan hemşehrileri, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bir ev kiralayarak tüm masrafları daüstlendi. Yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşayan Ertaş, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar burada idare ediyoruz." diye konuştu.

"O BENİ YORMAK İSTEMEZDİ"

Yıllarını birlikte geçirdiği merhum ağabeyi Neşet Ertaş ile olan anılarını da yad eden Ali Ertaş, o günleri şöyle anlattı: