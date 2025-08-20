Jrokez'un eşinden ağlatan paylaşım! "Bugün birlikte izleyeceğiz"

Sosyal medyada 'Jrokez' lakabıyla tanınan 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşadığı evde balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Dalgakıran'ın cenazesi, memleketi Mersin'deki Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Daha önceki bir yayınında, bu akşam saat 22'de oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı için "Maça eşimle gideceğim, şansımla gideceğim" diyen Dalgakıran'ın vefatının ardından eşi Aleyna Bozkurt'tan ilk paylaşım geldi.

"ŞANSIN YANINA GELDİ AŞKIM"

Dalgakıran'ın mezarının başından paylaşım yapan Aleyna Bozkurt, fotoğrafa, "Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım, birlikte izleyeceğiz bugün maçı senle. Şans meleğin burada meleğim benim." notunu düştü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçında Dalgakıran için bir pankart hazırlığı olduğunu söylemişti.