Hollywood'da bir yıldız daha kaydı: Beyin kanserine yenik düştü
Yayınlanma:
Hollywood, "Grinin Elli Tonu" serisinin son iki filmiyle tanınan yönetmen James Foley'nin vefatıyla sarsıldı.

"Grinin Elli Tonu" serisinin son iki filminde kamera arkasına geçen 71 yaşındaki usta yönetmen James Foley, uzun süredir mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü.

Temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Foley'nin Los Angeles'taki evinde, uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.

james-foley.jpg

AL PACİNO'DAN MADONNA'YA KADAR

Gişe rekorları kıran "Grinin Elli Tonu" serisiyle hafızalara kazınsa da Foley, Madonna'nın unutulmaz kliplerinden Al Pacino'lu kült klasiklere uzanan zengin bir kariyere imza atmıştı.

Foley, kariyerinin zirvesini, dünya çapında büyük bir ticari başarı yakalayan "Karanlığın Elli Tonu" (Fifty Shades Darker) ve "Özgürlüğün Elli Tonu" (Fifty Shades Freed) filmleriyle gördü. Ancak sinema otoriteleri tarafından en çok takdir edilen eseri, Al Pacino, Kevin Spacey ve Jack Lemmon gibi dev isimleri bir araya getirdiği 1992 yapımı "Glengarry Glen Ross" oldu. Ayrıca, 1996'da Mark Wahlberg ve Reese Witherspoon gibi yıldızların kariyerini başlatan gerilim filmi "Saplantı" (Fear) ile de adından söz ettirmişti.

​​​​​​​james-foley-madonna.jpg​​​​​​​

Kariyerine 1980'lerde Madonna'nın "Live To Tell" ve "Papa Don't Preach" gibi ikonik video kliplerini yöneterek başlayan Foley, sinemanın yanı sıra televizyon dünyasında da önemli işlere imza attı. "Twin Peaks" (İkiz Tepeler) ve Netflix'in fenomen dizisi "House of Cards" gibi projelerde yönetmen koltuğuna oturdu.

