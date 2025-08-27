Uzak Şehir'de flaş değişiklik: Ailevi sebepler yüzünden ayrıldı
İkinci sezonuyla 15 Eylül'de ekrana gelmeye hazırlanan Uzak Şehir dizisinde oyuncu değişikliği yaşandı.
Uzak Şehir dizisi ikinci sezonu öncesi sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi. Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, kadroda önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Dizide Ümmü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeye veda etti. Kankonde'nin ayrılığı, dizinin hayranları arasında şaşkınlık yarattı.
YENİ ÜMMÜ BELLİ OLDU
Zeynep Kankonde'nin ayrılığı sonrası, Ümmü rolü için başka bir oyuncuyla anlaşıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Banu Fotocan, yeni sezonda Ümmü karakterini canlandıracak. Fotocan, son olarak "Geleceğe Mektuplar" dizisinde rol almıştı.