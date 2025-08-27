Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'ın acı günü

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'ın acı günü
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar'ın anneannesi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Karalar'ın anneannesi Zülfiye Maleri 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, acı haberi "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

CENAZESİ ÇANAKKALE'YE GÖTÜRÜLECEK

Maleri'nin cenazesi 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Çan ilçesine götürülecek.

Karalar'ın anneannesinin cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Çan Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Çan Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

