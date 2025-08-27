Saadet Işıl Aksoy: Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti!

Son dönemde art arda gelen taciz ifşalarının ardından ünlü isimler de yaşadıkları olayları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maruz kaldığı kapkaç olayı ve yaşadığı tacizleri anlattı. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"14 - 15 yaşlarımdaydım; bir akşamüstü, hafta sonu eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için, kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim.

O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böylesine travmatik bir olayın karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum. 'İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi.' diye.