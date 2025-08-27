Saadet Işıl Aksoy: Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti!

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti" diyerek maruz kaldığı tacizleri anlattı.

Son dönemde art arda gelen taciz ifşalarının ardından ünlü isimler de yaşadıkları olayları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maruz kaldığı kapkaç olayı ve yaşadığı tacizleri anlattı. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"14 - 15 yaşlarımdaydım; bir akşamüstü, hafta sonu eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için, kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim.

O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böylesine travmatik bir olayın karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum. 'İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi.' diye.

Tayanç Ayaydın'ın "taciz" savunmasına yanıt verdi: 'Öyle durursan öpücem' gibi iğrenç laflar edip...Tayanç Ayaydın'ın "taciz" savunmasına yanıt verdi: 'Öyle durursan öpücem' gibi iğrenç laflar edip...

"KENDİMİ KORUMA YÖNTEMLERİM DE DURMADAN ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ"

Sokakta yürürken bir anda tanımadığınız birinin size yanaşıp dokunması olağandı. O yüzden, genç kadınlar olarak hepimizin günlük hayatına yansıyan eğilimlerimiz vardı; karşıdan bir erkek geliyorsa kaldırım değiştirmek mesela. Ya da toplu taşımada mutlaka arkanı insan olmayan yere dönüp, vücudunun ön kısmına da çantanı siper etmek. Araba kullanmaya başladıktan sonra, takip edildiğimde, arabaları nasıl kolayca atlatacağımı bile öğrenmiştim. Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti. Kendimi koruma yöntemlerim de durmadan şekil değiştirdi. Hep bir öncekinden daha üst versiyon stratejiler belirledim, kendime korunabilmek adına.

"ÇÜNKÜ ARTIK KONUŞUYORUZ, KABUL ETMİYORUZ"

Bugün artık kızımın kendi hayatında bu duvarları örmesine gerek olmayacağı umudunu taşıyorum içimde ve bu ruhuma güneş gibi doğuyor. Çünkü artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz. Çünkü 'Onun da o saatte orada ne işi varmış?' manipülasyonunu yemiyoruz. Konuşan, konuşmayan ama o korkunç hissi yaşadığından emin olduğum her kadını şefkatle kucaklıyorum."

