Tayanç Ayaydın'ın "taciz" savunmasına yanıt verdi: 'Öyle durursan öpücem' gibi iğrenç laflar edip...

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı evli meslektaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine attığı mesajları ifşa etmiş, sözlü ve yazılı şekilde tacize uğradığını iddia etmişti.

Günler sonra açıklama yapan Ayaydın, mesajı attığını kabul etmiş ancak kimseyi taciz etmediğini öne sürmüştü. Ayaydın, "Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmektir. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Gelen tepkiyi anladığım anda durdum" ifadelerini kullanmıştı.

"DAHA FAZLA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Bu açıklamanın ardından Doğa Lara Akkaya’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkaya, şunları söyledi:

"Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beynim için o kadarının yeterli olduğunu, kimseyi tetiklemeden bunu yapmak istediğimi düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey. Ama sizin canınız sıkılmasın, şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem…

"HERKES GÖRDÜ VE ENGELLEDİM"

Beyefendi sonrasında yazmadım diyor ya, haklı. O bana attığı son mesajı attığında yanımda sevgili hocamız Semih Bağcı vardı, herkes gördü ve engelledim bir süre. Orada da bunun artık taciz seviyesinde olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk.

"YALNIZ OLDUĞUM ANLARI BİR PREDATOR GİBİ KOLLADIĞINI..."

Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları bir predator gibi kolladığını, defalarca ‘Keşke yaşın biraz daha büyük olsa, öyle durursan öpücem’ gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba. Bir de tacizin ne olduğunu açıklamış açıklamasında, sağ olsun."

