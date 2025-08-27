Özcan Deniz milyon dolarlık villalarını bıraktı

Özcan Deniz ve aylardır polemik yaşadığı ağabeyi Ercan Deniz arasında protokol imzaladı. Protokole göre, ünlü şarkıcı villalarını Ercan Deniz'e bıraktı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı krizlere son vermek için radikal bir karara imza attı. Sanatçının, toplam değeri 6 milyon dolar olan Zekeriyaköy’deki iki villadan feragat ederek ağabeyine bırakmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bir süredir aile içi polemiklerle gündeme gelen Özcan Deniz, davalar ve tartışmalardan uzak kalmak için villalarından vazgeçiyor.

Özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, bu kararın alınmasında etkili oldu. İddiaya göre; Deniz’in eşi Samar Dadgar’a şiddet uyguladığı öne sürülen Yurda Deniz ve arkadaşı Murat Güler, Ercan Deniz ile birlikte sanatçının kardeşi Nurcan’ın oturduğu Zekeriyaköy’deki evi basmaya kalktı.

Jandarma müdahalesiyle olay son bulurken, Özcan Deniz ise artık bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için protokol hazırladı.

4 VİLLASINDAN FERAGAT ETTİ

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bu gelişmelerden sonra harekete geçen Özcan Deniz, hem yeni bir krizin önüne geçmek hem de sürekli gündeme gelen dava haberlerinden uzak durmak için toplam değeri 6 milyon dolar olan Zekeriyaköy’deki villaları ağabeyine verecek.

Ünlü sanatçı, şu anda Ercan Deniz’in hem kendisinin hem de ailesinin oturduğu iki villadan da feragat ederek, toplamda dört villasını bırakmış olacak.

Kaynak:Milliyet

