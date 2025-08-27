Manisa Zafer Bayramı'nı Gökhan Tepe ile kutlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, büyük bir coşkuya sahne olacak. Programa, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Koza Parkı Kavşağı’ndan Zafer Korteji ile başlanacak. Ellerinde Türk bayraklarıyla korteje katılacak vatandaşlar, marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Alanı’na yürüyecek. Bayram coşkusu, kortejin ardından saat 21.30’da aynı alanda konser verecek ünlü sanatçı Gökhan Tepe ile devam edecek.

Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!

"HER YIL AYNI GURUR VE HEYECANLA KUTLUYORUZ"

Program ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şu ifadeleri kullandı: