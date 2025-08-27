Manisa Zafer Bayramı'nı Gökhan Tepe ile kutlayacak

Yayınlanma:
Manisalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Zafer Korteji ve Gökhan Tepe konseri ile yaşayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, büyük bir coşkuya sahne olacak. Programa, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Koza Parkı Kavşağı’ndan Zafer Korteji ile başlanacak. Ellerinde Türk bayraklarıyla korteje katılacak vatandaşlar, marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Alanı’na yürüyecek. Bayram coşkusu, kortejin ardından saat 21.30’da aynı alanda konser verecek ünlü sanatçı Gökhan Tepe ile devam edecek.

gokhan-tepe-manisa.jpeg

Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!

"HER YIL AYNI GURUR VE HEYECANLA KUTLUYORUZ"

Program ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu büyük zaferi, her yıl aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü ve konser programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Kutlama programımıza katkı ve destekler sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkür ederim. Gelin, bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşayalım."

Kaynak:ANKA

