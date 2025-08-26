Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!

"Mavi Boncuk" lakaplı usta sanatçı Emel Sayın, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sayın, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Epeyce bir ara verdikten sonra Ankara'da bir konser için hazırlanıyorum. Heyecanlıyım yine her zamanki gibi. Bu defa Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nin bir organizasyonuyla Vedat Dalokay Parkı'nda bir konserimiz olacak. Bu konsere tüm halkımız davetli. İsteyen, arzu eden herkes gelebilecek. Bu da beni ayrıca heyecanlandırıyor."