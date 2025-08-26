Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'dan ilk açıklama!

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'dan ilk açıklama!
Yayınlanma:
Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından tacizle suçlanan ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın, hakkındaki iddiaların ardından günlerdir süren sessizliğini bozdu.

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem aynı dizide oynadığı evli olan rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve sözlü ve yazılı olarak taciz edildiğini iddia etmişti.

akkaya-mesaj-001.png

Rol arkadaşı ifşa edildi: Burçin Terzioğlu sessizliğini bozduRol arkadaşı ifşa edildi: Burçin Terzioğlu sessizliğini bozdu

"UYGUNSUZ OLARAK ALGILANABİLECEĞİNİ GÖRÜYORUM"

Günler sonra konuyla ilgili açıklama yapan Tayanç Ayaydın, söz konusu mesajı attığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istememem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi.

Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

"KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM"

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir—ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

"YARGI YOLUNA BAŞVURMAK ZORUNDA HİSSEDİYORUM"

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

"LÜTFEN KANITIYLA ORTAYA ÇIKMAKTAN ÇEKİNMESİN"

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

539476615-18527221540023685-4076297821758723841-n.jpg

539469157-18527221564023685-6189519897431577630-n.jpg

539352075-18527221594023685-4792945871597561013-n.jpg

539379133-18527221615023685-7787752974246731666-n.jpg

539446448-18527221636023685-120246250803543864-n.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Magazin
Partneri tepki gösterdi Tayanç Ayaydın veda etti!
Partneri tepki gösterdi Tayanç Ayaydın veda etti!
Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!
Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!