Usta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdi

1960'tan bu yana çok sayıda dizi ve filmde rol alan 93 yaşındaki Amerikalı aktör Floyd Levine hayatını kaybetti. Vefat haberini, usta oyuncunun gelini Tracy Robbins sosyal medya üzerinden verdi.

Tracy Robbins paylaşımında, "Sevgili kayınpederim Floyd Levine, 24 Ağustos’ta güzel ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti (muhtemelen birinin ona martini getirmesini diliyordu). Seni çok özleyeceğim, ama biliyorum ki melekleri şimdiden güldürüyorsun." ifadelerini kullandı.

Merdivenden düşen İrem Derici hastaneye kaldırıldı

KARİYERİNE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLARAK BAŞLAMIŞTI

Floyd Levine, kariyerine New York’ta taksi şoförü olarak başlamış, daha sonra Hollywood’a taşınarak bir oyunculuk kariyeri inşa etmişti. Televizyon ve sinema dünyasında Murder, She Wrote, Babylon 5: Thirdspace, Baywatch, Cagney and Lacey, Dog Day Afternoon, Norbit ve The Hangover gibi yapımlarda rol aldı.

Levine, film yapımcısı oğlu Brian Robbins ile de zaman zaman birlikte ekranlarda yer aldı.