Usta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdi

Usta oyuncu hayatını kaybetti: Acı haberi gelini verdi
Yayınlanma:
Hollywood’da sayısız filmde rol alan usta oyuncu Floyd Levine, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefatı, gelini Tracy Robbins tarafından duyuruldu.

1960'tan bu yana çok sayıda dizi ve filmde rol alan 93 yaşındaki Amerikalı aktör Floyd Levine hayatını kaybetti. Vefat haberini, usta oyuncunun gelini Tracy Robbins sosyal medya üzerinden verdi.

Tracy Robbins paylaşımında, "Sevgili kayınpederim Floyd Levine, 24 Ağustos’ta güzel ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti (muhtemelen birinin ona martini getirmesini diliyordu). Seni çok özleyeceğim, ama biliyorum ki melekleri şimdiden güldürüyorsun." ifadelerini kullandı.

floyd-levine.png

Merdivenden düşen İrem Derici hastaneye kaldırıldıMerdivenden düşen İrem Derici hastaneye kaldırıldı

KARİYERİNE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLARAK BAŞLAMIŞTI

Floyd Levine, kariyerine New York’ta taksi şoförü olarak başlamış, daha sonra Hollywood’a taşınarak bir oyunculuk kariyeri inşa etmişti. Televizyon ve sinema dünyasında Murder, She Wrote, Babylon 5: Thirdspace, Baywatch, Cagney and Lacey, Dog Day Afternoon, Norbit ve The Hangover gibi yapımlarda rol aldı.

Levine, film yapımcısı oğlu Brian Robbins ile de zaman zaman birlikte ekranlarda yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Magazin
Taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama!
Taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama!
Nebahat Çehre taciz ifşalarıyla ilgili konuştu: Sakın susmayın!
Nebahat Çehre taciz ifşalarıyla ilgili konuştu: Sakın susmayın!