Merdivenden düşen İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Merdivenden düşerek başını çarpan ünlü şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldı. Başına 10 dikiş atılan Derici'nin konserleri iptal edildi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dün yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, apartman çıkış kapısındaki merdivenlerden düşerek başını çarptığını belirten Derici, kısa süreli baygınlık yaşadığını ve kaldırıldığı hastanede başına 10 dikiş atıldığını açıkladı.

irem-derici.jpg

Milyarder iş adamının kızı Defne Akçakayalıoğlu ABD'de hayatını kaybettiMilyarder iş adamının kızı Defne Akçakayalıoğlu ABD'de hayatını kaybetti

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar oluştuğunu ifade eden ünlü şarkıcı, sağlık raporu doğrultusunda 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo Girne konserlerini gerçekleştiremeyeceğini hayranlarına duyurdu.

irem-derici-aciklama.png

Melek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladıMelek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

