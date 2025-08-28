Melek Mosso çocukluğundan beri 3 kez tacize uğradığını açıkladı

Sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan ve sanat camiasından birçok ismin adının geçtiği taciz ifşaları gündemde yerini korurken ünlü şarkıcı Melek Mosso da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çocukluğundan beri 3 kez bu durumla karşılaştığını ve bunu kimseyle paylaşamadığını söyleyen Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor; hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az 1 kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı. Çocukluğumdan beri 3 kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşamadım. (terapistim ve bazı yakınlarım hariç) Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben ki hâlâ seslendiremiyorum ve isim veremiyorum. Başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum.

"ERKEKLERİN İSİMLERİ AYYUKA ÇIKACAK"

Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın, el ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum."

Ünlü şarkıcı, açıklamasını "Ses çıkar çünkü yalnız değilsin!" diyerek tamamladı.

