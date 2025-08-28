Milyarder iş adamının kızı Defne Akçakayalıoğlu ABD'de hayatını kaybetti
Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu, Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim aldıktan sonra kısa süre önce Miller Tıp Fakültesi’nde görevine başlamıştı.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ABD'de yaşamını yitirdiğini açıklayan aile, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Defne Akçakayalıoğlu'nu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız Defnemiz."
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Akçakayalıoğlu'nun cenazesi 29 Ağustos Cuma günü Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.
Aileye yakın kaynaklar, Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni hakkında ise henüz detaylı bilgi paylaşılmadığını belirtti.
