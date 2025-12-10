Uraz Kaygılaroğlu eski eşine sordu: Boşanma yaradı mı?

2014 yılında dünyaevine giren ve 2016 yılında kızları Ada’yı kucaklarına alan ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2019 yılında aldıkları kararla yollarını ayırmıştı.

Ancak magazin dünyasındaki olaylı boşanmaların aksine, ikili dostluklarını korumayı başardı ve çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir ebeveynlik sergiledi.

Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i konuk etti. Keyifli ve samimi anların yaşandığı programda Kaygılaroğlu'nun yönelttiği bir soru, izleyenleri şaşırttı.

"HAYATTA ALDIĞIM EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİYDİ"

Eski eşine dönerek, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" diye soran Kaygılaroğlu, net bir cevap aldı.

Melis İşiten, eski eşinin bu sorusuna, "Kesinlikle yaradı. Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi diyebiliriz." şeklinde yanıt verdi. İkilinin bu konuşması sosyal medyada gündem oldu.