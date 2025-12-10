Mehmet Erdem'in acı kaybı

Mehmet Erdem'in acı kaybı
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, sosyal medya hesabından acı haberi verdi. Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Hakim Bey", "Herkes Aynı Hayatta" ve "Acıyı Sevmek Olur mu" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini duyurdu.

Baba acısıyla yıkılan Mehmet Erdem, vefat haberini ve cenaze törenine ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerine ve dostlarına bildirdi.

mehmet-erdem.webp

CENAZE BİLGİLERİ

Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, Çarşamba günü (bugün) öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır."

Ünlü sanatçının bu paylaşımının ardından, sanat camiasından dostları ve sevenleri taziye mesajlarıyla Mehmet Erdem'e destek olarak acısını paylaştı.

Sücaattin Erdem, belirtilen Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

