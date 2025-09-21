Ünlü şarkıcı ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti!

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sonny Curtis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Buddy Holly'nin grubu The Crickets'in solisti olarak tanınan müzisyenin "ani bir hastalık" sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Curtis'in kızı Sarah, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla babasının ölümünü doğruladı.

Ünlü oyuncu sette kokain aldığını açıkladı!

"BU DÜNYAYA BİR İZ BIRAKTI"

"Babam Sonny'nin dün ani bir hastalıktan sonra vefat ettiğini üzülerek bildiriyorum" yazan Sarah, sözlerine şöyle devam etti:

"Annemle birlikte son anlarında yanında olduğum için çok minnettarım. Huzurluydu ve acı çekmedi. 88 yaşındaydı ve tanıdığım herkesten daha olağanüstü bir hayat yaşadı. Bu dünyaya bir iz bıraktı ve onu tanıyan herkesin kalbine de. Bugün hüzünlü bir gün ama ne harika bir hayat. Onun hayatına üzüntüden çok neşeyle bakmalıyız. O da böyle isterdi."

Müzik kariyerine Buddy Holly ile başlayan Curtis, 1957'de The Crickets grubunu kurdu. Grup, Johnny Cash ve Elvis Presley gibi isimlerle sahne alarak büyük başarılara imza attı.